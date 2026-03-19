鮑威爾：中東局勢對經濟影響未明確　將留任聯儲局至刑事調查結束

美國聯儲局周三（3月18日）一如預期維持利率不變。在議息結果公布後，主席鮑威爾（Jerome Powell）會見記者稱，通脹仍略顯偏高，聯儲局將密切關注各項風險。他又表示，中東局勢發展的影響尚不明朗，能源價格上漲將推高整體通脹，較長時間的高油價也將拖累消費，但目前尚未能確定實際影響，現時判斷仍為時過早。



圖為2026年3月18日，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後會見記者。（Reuters）

鮑威爾強調，當前經濟增長態勢強勁，委員認為當前的貨幣政策執行程度是恰當的。他還指出，消費者支出和企業投資狀況良好，但房地產市場卻呈現出疲軟態勢。整體而言，形勢喜憂參半，部份通脹指標有所改善，但其他指標仍居高不下。

稱委員在今次會議提及加息可能

鮑威爾稱，近期通脹預期已上升，若下調通脹未見進展，將不會降息。局方相信關稅通脹問題將會取得進展，但可能需要更多時間，將影響委員們對通脹預測。

至於中東衝突的經濟影響，他重申目前仍未能確定，根本無法預測未來會發生什麽，也無法預測戰爭結束後油價走勢，但相信能源供應衝擊是一次性的事件。

他又提到，點陣圖預測的中位數未變，但傾向更少減息次數的人數明顯增加，且會議上有委員提及加息的可能性。雖然絕大多數與會者不認為加息屬基本預期，但「我們不會排除任何可能性」。

圖為2026年3月18日，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後會見記者。（Reuters）

將續任主席至新人選沃什獲確認

另外，針對有說法指鮑威爾在5月15日主席任期結束後，可能繼續留任理事至2028年1月，前提是針對他的刑事調查持續進行。他在記者會上證實，「在調查真正徹底、透明且最終結束之前，我無意離開理事會」。至於調查結束後是否會留任，他表示未確定，但強調將為聯儲局及人民​​做最好的事。

他又稱，如果在其任期結束時，仍未確認新任聯儲局主席，他將根據法律規定擔任臨時主席。此前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已經提名聯儲局前理事沃什（Kevin Warsh）接任。