長和去年基本盈利增7%至223億元　末期息1.602元

長和（0001）公布截至去年12月底止全年業績，基本盈利為223.1億元，按年增加7%，呈報盈利按年下跌31%至118.41億元。派末期息1.602元，全年派息2.312元，增加5%。



公司又指出，年內收益5,072.97億元，按年增加6.4%，除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利為1,291.05億元，按年增長3.2%。除稅﹑息前溢利為575.96億元，按年跌2%。

公司指出，若以呈報貨幣計算之基本EBITDA及EBIT均較2024年上升9%。

公司指出，去年出現109億.2億元一次性非現金虧損，主要是3英國與Vodafone英國合併交易造成的會計虧損。這項非現金虧損不影響集團的現金流和現金結餘，亦不影響派息。同時指出3英國與Vodafone英國的合併讓公司收取約13億英鎊現金。

長和又指出，產生强勁之現金流，令其財務狀況維持穩健，於年終之債務淨額對總資本淨額比率為13.9%。集團高度多元化之業務及地域分佈，大幅降低任何個別行業或國家不利發展所帶來之影響。

公司又表示，港口部門錄得收益488億9,500萬港元，增加8%。以呈報貨幣計算，零售部門之收益總額為2,092.67億元，增加10%。以呈報貨幣計算，CKHGT之收益為1,013億元，上升15%。