長和︰與巴拿馬政府之間法律爭議　讓出售港口交易磋商變得更複雜

長和（0001）旗下位於巴拿馬運河兩端的港口特許營經權，在今年1月底時遭巴拿馬最高法院裁定違憲，並且取消有關合同。其後巴拿馬政府接管有關港口，長和旗下的巴拿馬港口公司（PPC）除了尋求國際仲裁外，亦向巴拿馬政府尋求最少20億美元賠償。長和主席李澤鉅於業績報告內指出，地緣政治壓力引發與巴拿馬政府之法律爭議，並影響集團在當地貨櫃碼頭業務。



而集團與潛在交易對手就可能出售集團之巴拿馬、香港及內地以外全球港口業務權益之新安排而進行之持續磋商亦變得更為複雜。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

公司指出會繼續致力以公平及可保障集團股東權益之方式，解決與巴拿馬政府及其他各方牽涉巴拿馬貨櫃碼頭業務之法律爭議。

在記者會上，長和聯席董事總經理陸法蘭指出，PPC目前正與法律顧問進行合作。至於有關出售海外港口交易最新進展，則表示會適時公布。

李澤鉅又指出毋庸置疑，集團各業務於2026年將面臨或意想不到之新挑戰。然而，集團將一如既往維持嚴謹資本分配、現金流及負債管理，並保持強健之財務狀況，以確保其一直維持穩定之表現。集團亦將繼續尋覓重大交易機會以提升股東價值。