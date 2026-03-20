中通快遞量價雙升盈利增：回購+50%淨利回饋　目標212元｜彭偉新

中通快遞－W主要在中國境內提供快遞服務，核心收入來源為快遞業務，產品線包括零售件與關鍵客戶，其中報告指出關鍵客戶約佔快遞收入的32%。公司以市場份額領先與較高的服務質量為競爭優勢，並採行直營式網絡夥伴制度與逐步擴展自有車隊，以提高網絡穩定性與服務一致性。透過數位化投入、路線優化與分揀自動化等措施，集團在提升派送效率與降低單位運營成本方面取得顯著進展，這有助於改善毛利率與經營利潤率。短期層面，公司受惠於反內捲政策與區域價格調整，這些因素促使平均單價（ASP）回升；同時，零售電商需求回暖使零售件量顯著上升，帶來量價雙驅動。



至於中期來看，行業整合與規模經濟將有利於市場集中度上升，使規模領先者能更有效分攤固定成本並提升議價能力，而運輸路線優化與AI 驅動的排程與分揀改進則可進一步降低可變成本。長期而言，電商滲透率持續提高、綠色物流政策與新能源車替換趨勢，將為公司帶來持續的業務成長機會與成本結構改善。最後，公司亦提出積極的股東回報政策，包括約15億美元的回購計畫及承諾將調整後淨利的一定比例（不少於50%）回饋股東，這提升了投資者對公司未來現金流與估值修復的可見性

2025年中通快遞－W的業績呈現恢復跡象且具結構性變化，集團在2025年第四季顯示零售包裹量強勁回升，零售件同比增幅約38%，使得整體包裹量與ASP開始改善；報告指出關鍵客戶約佔快遞收入32%，而零售件的快速增長對營收與毛利有明顯正面貢獻。受反內捲政策與區域價格上調影響，ASP呈溫和回升趨勢，推動單票收益改善；同時，公司透過直營網絡夥伴、自有車隊、路線優化與數位化投入降低單位成本，令毛利率在短期內出現逐步回穩的跡象。管理層亦推出約15億美元回購並承諾分配不少於50%調整後淨利，提升現金回報可見性。主要風險仍為KA議價壓力、行業價格戰回歸及可變成本波動，但整體而言，2025年為公司從價格與量雙重改善中逐步恢復盈利能力的一年。

中通快遞－Ｗ(02057)於去年10月22日至今年3月19日期間的資金流狀況。（圖１）

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 16.2 倍，市場給予集團的預測市盈率為 15 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到2.27倍，而市賬率則為 2.05 倍。中通快遞自去年10月22日至今年3月19日期間，股價錄得32.88%的升幅，該期間共錄得17.69 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的20.37 億港元，而散戶則佔當中的-2.67 億港元。大戶對散戶資金流比率為 7.6 比 -1，反映出大戶投資者對中通快遞的前景非常看好，成為了主動買入中通快遞的主要資金，同期大戶投資者的坐貨由最低-10.79%回升上最高見18.3%，反映大戶投資者的入市動力曾非常強勁，雖然近日稍為回落，並於3月19日當日返回15.25%，不過，無損整體動力，相信仍然有進一步推升股價的機會。

中通快遞股價在去年3月自176港元回升後曾出現急速回落，於去年4月觸及低位123.7港元後逐步見底及展開反彈，走勢呈現「一浪高於一浪」的上升走勢。股價在今年1月嘗試重返前頂但未能突破，直到2月初終於成功向上突破176港元阻力後繼續上升，並於形成後抽後，繼續向上推進。雖然尚未攻破主要阻力200港元，但9日RSI已突破70，顯示短線動能偏強，為後續提供條件。以去年從176跌至123.7的下跌幅度作為參考，按黃金比率1.618倍作為反彈目標，股價有望上試約212港元。建議投資者可於20天線約187港元左右入場，目標價位設於212港元，若股價回落而仍守176港元支撐，則可繼續持有作中短期持有；相反若失守176港元則要考慮止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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