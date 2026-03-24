瑞銀料油價短期急升對中國影響輕微　今年將減息降準｜專訪

市場關注中東戰爭情況，對油價及經濟之衝擊。瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎預計，若果霍爾木茲海峽僅關閉數周至1個月，能在4月初重開，而油價回穩至該行至6月尾的目標價85美元，在此情況下，估計對於今年中國GDP拖累影響有限，而CPI（消費者物價指數）則有0.2個百分點提升。



李智穎預計，若果霍爾木茲海峽僅關閉數周至1個月，能在4月初重開，而油價回穩至該行至6月尾的目標價85元，估計對於今年中國GDP拖累影響有限。（資料圖片）

油價上升料對PPI通縮帶來改善

李智穎在接受《香港01》訪問時表示，市場擔憂中國面臨通縮壓力，當中生產者物價指數（PPI）持續走低，而油價上升對於通縮情況會帶來改善作用。不過，她也提醒，這種由成本推動的通脹，並不等同需求推動，受影響的會是中下游工業，因為油價上升會增加其成本。而對於內需及投資支持作用，則仍需待觀察。

李智穎指出，若果霍爾木茲海峽能在短期內重開，對於中國受到影響會較其他國家為輕微，因為中國油儲存量龐大，而能夠使用的能源除了油，還有煤炭及再生能源等其他選擇，目前再生能源使用度也是非常高的。

油價若上漲至150美元「將會是很大的問題」

但她也承認，目前其實難以估計中東戰爭會維持多久，若果戰爭持續而霍爾木茲海峽持續關閉更長時間，而影響全球油供應，油價若果上漲至150美元，相信全世界包括中國都會受到一定影響的，「這將會是個很大的問題」。

李智穎承認，若果戰爭持續而霍爾木茲海峽持續關閉更長時間，而油價上漲至150美元，相信全世界包括中國都會受到一定影響的，「這將會是個很大的問題」。（Reuters）

近日中東局勢導致日韓等多地股市下挫，中港股市也有所波及，但李智穎認為，中港股市表現其實相對其他股市來說，仍較具備韌性的，這相信與AI發展機遇，吸引海外資金重新配置等原因有關，目前仍維持MSCI中國雙位數字增長預期。

瑞銀維持今年中國GDP增長4.5%預期 年內繼減息降準

而對於美國總統特朗普與中國國家主席習近平，有望舉行的會面，李智穎就坦言，不會抱有太大期望，關於關稅或者科技如中國晶片進口等，其實很難單純透過一次會面就可以談好，可能會有一小步的前進，雙方可能會有一些協議，但並不代表中美關係會短時間內有180度轉變。

剛剛完結的兩會提出，今年中國經濟增長目標為4.5至5%之間，這是至少30年來最保守的增長目標。而李智穎認為，其實目標屬於市場預期之內，故此沒有對市場帶來太大驚喜或者失望，而瑞銀目前仍然維持對今年全年中國GDP增長4.5%的預期。貨幣政策方面，預計人行仍將維持寬鬆貨幣政策，料年內降息10至20個基點，而降準幅度為25至50基點。

李智穎表示，瑞銀目前仍然維持對今年全年中國GDP增長4.5%的預期，內房要待至明年才會在價量方面，有比較明顯的企穩或者輕微回升，即有望能夠見底。（資料圖片）

內房市場有望明年見底

日前公佈的今年首兩個月「三頭馬」經濟數據包括消費、投資及出口，均佳於市場預期。不過，李智穎則指出，當中出口數據表現較佳主要是受到非美國出口科技部件等方面帶動，但仍需關注中東戰爭會維持多久，例如出口表現和環球經濟息息相關，如果環球經濟因為戰爭走弱，對中國出口也會有影響。

內房市場方面，李智穎表示，目前三四線城市庫存仍高，故此樓價仍受壓。而一線城市樓價及交易量表現，則會相對比較平穩，而二線城市樓市有望跟隨一線城市緩慢企穩，但整體平均房價則有機會繼續下跌，唯跌幅有望緩慢收窄，而今年整體房地產投資降幅，也有望較去年收窄，減輕對於GDP的拖累。

她預計，內房要待至明年，才會在價量方面，有比較明顯的企穩或者輕微回升，即有望能夠見底。