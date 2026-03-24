瑞銀李智穎看好兩會國策驅動中資科技股　降美國科技股評級｜專訪

開源人工智能代理（AI Agent）、俗稱「龍蝦」的OpenClaw成為熱潮，但因被賦予了極高的系統權限，安全風險引起關注，早前更有傳內地政府機構及國企等禁用。瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎表示，會明白相關的憂慮，因為會涉及機密數據，而要使用好AI Agent，需要先透過指令接受好訓練，並在網絡安全方面做得較為完善，而這些均需要時間去做，故此並非意味內地會一刀切完全杜絕相關發展，反而相信相關發展將持續推進。



李智穎表示，兩會首次提出未來5年研發開支，達到每年增長7%以上目標，反映對科技方面的重視度屬於政府首要任務之一，相信俗稱「龍蝦」的OpenClaw發展將持續。

兩會提出未來5年科技研發開支每年增長7%以上目標

李智穎在接受《香港01》訪問時表示，內地政府支持科技創新，在剛召開的兩會首次提出未來5年研發開支，達到每年增長7%以上的目標，反映對於科技方面的重視度，屬於政府首要任務之一。這相較兩會提出的其他包括財政赤字目標維持GDP4%，超長期國債及地方政府專項債新增額等，均與去年相若。財政政策方面以舊換新的消費補貼更少於去年，而其他支持內需政策未見有具體措施提出，均令市場有所失望。

她認為，OpenClaw的出現有助於市場重新去看中國的人工智能（AI）發展，由大型語言模型(LLM) 發展至AI代理，將付款及聊天等具備不同功能的工具，放入同一個平台去聯繫起來及進行操控。雖然目前政府機構未有空間訓練AI代理人，但在企業層面，例如中小企如果懂得去應用，其實是可以有效節省人力成本，故相信具備發展潛力。

中國科技股板塊給予最吸引評級 美國科技股則被下調評級

李智穎表示，目前仍維持MSCI中國雙位數字增長預期。雖然近日中東局勢導致日韓及印度等多地股市波動，但中港股市表現仍相對具備韌性，相信與AI發展機遇，吸引海外資金重新配置有關。在板塊方面，給予美股及中國股市吸引評級，當中中國科技股板塊給予最吸引評級，但近期將美國科技股評級，由吸引下調至中性。

李智穎表示，近期將美國科技股評級，由吸引下調至中性，建議投資者降低配置至不超過整體美股投資30%。（資料圖片）

她解釋，下調美國科技股評級主要由於大型科企未來在AI方面的投資，幾乎等同其淨現金收入(free cash flow)，故進一步再增加相關投資機會較低，故建議投資者降低配置至不超過整體美股投資30%，而轉投於較為穩定的公用股、工業股及醫藥股。

內地有大批存款到期料將利好收息股

中國股市中除了看好科技板塊，李智穎也看好能源板塊，受到中東戰爭影響，全球國家會關注自己國家能源的穩定性，而中國除了國內市場，更希望推動海外市場。與此同時，AI發展也需要電網提升，帶動電力設備再生能源等方面的需求，利好該板塊。

與此同時，今明兩年預計內地有大批存款到期，包括企業及個人存款，主要源自於早年內房市場疲軟而轉投定存，估計金額高達55至60萬億元人民幣，若果有少於10%轉入投資市場，當中50%投放於股市，預計會多為投放在收息股，包括銀行、必須消費品、能源及公用股板塊，故此也會看好這些板塊。