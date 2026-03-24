積金易4月起平台費降至29點子　劉麥嘉軒︰較過去行政費減半

財政司司長已批准「積金易」平台徵收的費用，從今年4月1日起，由目前強積金計劃資產管理規模的37點子（0.37%）下調至29點子（0.29%），減費幅度為21.6%，直接惠及所有強積金計劃成員。



減費幅度為21.6%

積金局及積金易公司主席劉麥嘉軒歡迎措施，又指自「積金易」投入運作處理強積金計劃的行政工作後，基於「積金易」標準化、精簡化和自動化的設計，以及積金易公司的非牟利營運原則，強積金的行政費已經由過去的平均58點子調低至「積金易」37點子的收費。今次再進一步下調至29點子後，會較受託人過去收取的強積金計劃行政費減少一半。

她續指，積金易推出了22個月，數碼使用情況比預期理想。隨着強積金資產規模增長及規模效益顯著，不僅符合推行「積金易」的初衷，更超越了原先預計的減費水平，令原先估計運作10年可節省300億元至400億元行政開支，加快及增加至不足10年內可節省500億元。

積金易。（香港01記者攝）

料10年內省500億元開支

劉麥嘉軒表示，積金易公司未來會加大力度推動數碼使用率和繼續嚴格控制開支，致力創造更大的減費空間回饋計劃成員。她呼籲所有「積金易」用戶以電子方式處理強積金，，共同推動數碼化及提升規模效益；而未註冊「積金易」的計劃成員亦應盡快註冊，親身體驗電子化管理強積金。