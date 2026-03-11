強積金基金准買主動型ETF　佔淨資產最多10%

積金局更新強積金的「股票及其他證券投資指引」，把主動型交易所買賣基金（主動型ETF）整個資產類別納入強積金基金准許投資類別，強積金基金可投資於合資格的主動型ETF，毋須事先向積金局申請，惟投資於此類資產不得超過基金淨資產值的10%。



投資於多元化資產 分散風險

積金局表示，此舉是在平衡回報與風險的前提下，持續為強積金投資引入更多彈性，便利強積金基金投資於更多元化的資產類別，為計劃成員提供更多分散風險的機會，並提升其強積金投資的回報潛力，從而更好地保障和增加他們的退休儲備。

現時市場約有40隻主動型ETF，當局稱，這次納入措施提供一個框架及清晰的準則，讓強積金受託人及其投資經理可因應個別基金的情況，評估哪些主動型ETF符合條件並適合投資。強積金基金現時可投資於緊貼指數ETF，今次指引的更新，把主動型ETF納入強積金基金准許投資類別，是回應近年香港的主動型ETF市場快速增長，涵蓋多種不同資產類別，例如貨幣市場及科技板塊資產。

（積金局擬供圖片）

須證監認可及港交所上市

主動型ETF跟投資在相同基礎投資的非上市互惠基金相似，但擁有額外的優點，例如能透過分散風險、提高透明度及流動性等，為計劃成員提供額外的保障。把符合條件的主動型ETF納入為強積金准許投資類別，旨在為強積金基金提供更多具競爭力的投資機會。主動型ETF被納入准許投資類別後，強積金基金可以投資於合資格的主動型ETF，而毋須事先向積金局申請個別核准。

惟相關主動型ETF須符合指定條件，包括須為證監會認可及於香港交易所（0388）上市，同時亦須符合強積金准許資產類別的相關原則，例如沒有被證監會歸類為衍生產品基金，亦不會被用作規避強積金規例的工具（例如：強積金基金不得投資於加密貨幣相關的主動型ETF）等。

此外，強積金基金投資主動型ETF的上限初步不得超過該基金淨資產值的10%。該限額將連同其他獲准資產類別，如上市私募股權基金、非上市互惠基金等共用。有關投資限制旨在有效控制投資風險，確保計劃成員的利益得到妥善保障。