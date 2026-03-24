彭博︰為服務高端客　香港銀行業鬥搶人才　擬跳槽者要求加薪25%

在中東地緣政治動盪和新加坡監管收緊等背景下，香港正重新崛起為資本轉移的主要目的地。外電消息稱，中外資大行瑞銀、 花旗、法國巴黎銀行、星展集團和中國建設銀行等，都正積極擴充員工隊伍，並計劃招募數百名私人銀行家，以服務高淨值人士。據招聘公司透露，應徵者將獲得高達25%的薪資漲幅。



2025年6月19日，瑞士蘇黎世，瑞士銀行（UBS）的標誌出現在瑞銀集團一家分行外。（Reuters）

瑞銀計劃今年在香港招聘約50名私人銀行家

《彭博》報道，投資人紛紛尋求遠離杜拜等金融中心的穩定環境，並努力應對新加坡備受矚目的洗錢醜聞帶來的影響，香港正逐漸成為該地區超級富豪的首選投資地。而IPO市場的復甦也造就了一批新的百萬富翁，高淨值客戶交易活動的激增也提振了銀行的收入。

招聘公司Elpis Search表示，今年頂尖人才的爭奪戰將是近年來最激烈的，對經驗豐富的客戶經理的需求將比供應量高出至少20%。雖然銀行對整體成本仍保持謹慎，內部部門也越來越傾向於拒絕過高的薪資要求，但候選人要求的薪資漲幅高達25%。

法國巴黎銀行香港財富管理主管Lemuel Lee表示，該行今年的目標是大中華區客戶經理淨增加10%至20%。他指出，幾乎每家銀行都在招聘，競爭非常激烈。

普通話能力「絕對是一項優勢」

瑞銀計劃今年在香港招聘約50名私人銀行家，以把握這一增長勢頭。此次擴張緊隨其後，瑞銀去年北亞業務的收入和淨新增資金均創歷史新高。大中華區仍然是其區域策略的核心，去年該地區貢獻了亞太地區70%的交易收入。瑞銀財富管理亞太區聯席主管盧彩雲表示，香港IPO市場即將迎來「多頭市場」，這將帶動新的資金流入，目前已有超過300家公司提交了在香港證券交易所上市的申請。

瑞銀正在擴大其業務範圍，不再僅僅關注億萬富翁階層，而是透過新招聘，主要瞄準高淨值客戶群體，即擁有500萬美元至5,000萬美元可投資資產的個人。為了服務不斷湧入的來自內地的資本，對於該銀行的新員工來說，普通話能力「絕對是一項優勢」。

星展銀行在過去兩年將其私人銀行家人增加了45%之後，正進一步增加員工人數。星展銀行北亞區私人銀行主管Carol Wu表示，此舉旨在利用來自中國大陸和台灣的財富流動。