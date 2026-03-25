從平頭哥看阿里巴巴（9988）AI全棧的絕對優勢｜彭偉新

筆者深入分析了阿里巴巴2026第三財季業績，持續投入帶動核心業務表現穩健，在 AI 技術加速演進的關鍵期，當前的資本投入具備明確的戰略必要性，有助奠定未來增長曲線。阿里正逐步構建由大模型、雲基建及自研芯片組成的全棧 AI 能力，形成新業務增長引擎。



值得注意的是，這些投入已呈現階段性成果。本季阿里雲收入增速提升至 36%，外部商業化收入增加 35%，AI 相關產品連續十季錄得三位數增長。其中，平頭哥首度在季度業績中亮相，其自研的GPU芯片已實現規模化量產，不僅支撐阿里內部多項核心業務，亦透過阿里雲向外部企業提供商業化算力服務，大大增強雲端基礎設施的供給能力。

截至 2026 年 2 月已累計交付 47 萬片，其中逾六成用於外部企業的商業化 AI 任務，覆蓋互聯網、金融服務、智能駕駛等超過 400 間客戶，年度營收規模達百億級別。上述指標顯示阿里在 AI 基建與算力供給上的布局已具備規模效應，並逐步轉化為外部需求與技術領先優勢，為長期增長奠定更穩固基礎。

加快推進AI戰略及模型訓練

在全球算力需求旺盛、供應有限的背景下，自研GPU對阿里的意義遠超成本控制。它意味著企業可在算力、模型與應用三層之間建立內循環：晶片與模型協同設計，使推理效率提升；GPU直連自家雲平台，降低運算成本；並在底層設計上與集團雲基礎設施及Qwen模型高度匹配。隨着推理成本下降，市場對AI應用（如Agent等）滲透率也會有所提高。管理層提到，作為中國市場唯一具備自研芯片能力的雲計算公司，平頭哥在阿里的AI戰略中體現對AI算力的供應保障，象徵阿里掌握AI價值鏈的底層控制權。

在資本市場眼中，平頭哥的存在令阿里成為極少數能在AI「四層堆疊」實現垂直整合的企業——從芯片、雲基建到模型與應用，每步都不可或缺。相較於僅依賴外部GPU的企業，阿里擁有算力自主性與成本彈性，能夠動態優化運算資源與策略部署。

阿里巴巴－Ｗ(09988)於去年10月24日至今年3月23日期間的資金流狀況。（圖1）

平頭哥助阿里雲實現商業化目標

上述對AI商業化至關重要，阿里可以根據自身AI戰略的發展步伐，按照內部實際情況平衡供需結構，並維持高頻模型訓練與應用推進速度。長期而言，這不僅提升毛利率結構，更賦予其跨產業輸出的潛力——平頭哥芯片不僅支撐阿里雲，也有機會服務金融、交通、製造等行業的智能化升級。

AI基礎設施的核心在於協同效應。隨着千問大模型進一步商業化，AI算力需求將呈倍數增長，而自研GPU的存在能提供更多穩定的AI算力，支持阿里的雲和AI業務發展，同時讓MaaS業務獲得更高的增長動能。

換句話說，平頭哥不只是芯片業務，而是重構阿里雲盈利曲線的戰略槓桿。

結構戰略勝算支持長期價值提升

筆者認為，投資者應該更思考的是，是這家企業在下一個技術周期的結構位置，而非短期業績波動。平頭哥芯片的成功量產與外部供應，意味著阿里不再只是消費互聯網平台，而正躍升為AI基礎設施企業。

管理層宣佈，未來五年內，雲和AI商業化年收入將從今年的1000多億元人民幣大幅增長至1000億美元，復合年增長率高達47%。這不僅為阿里AI板塊定下清晰的增長路徑，更有望推動資本市場對阿里的估值邏輯進行根本性重構。在可預見的未來，阿里的估值框架或將由「電商現金流企業」逐步演變為「AI雲生態平台」。阿里已經構建全棧AI佈局，全面服務AGI時代指數級增長的AI需求，把握千載難逢的機遇。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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