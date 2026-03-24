盈利質量與高息支撐︰濱海投資可「左右逢源」｜彭偉新

在宏觀經濟增速放緩、能源價格波動加劇與房地產市場仍待修復的2025年，城市燃氣企業普遍面臨「量穩價壓、成本擾動」的經營環境，然而，濱海投資(2886)卻在收入微跌的背景下，仍能交出一份「利潤端優化」的成績單，顯示其經營結構與財務管理能力正在發揮關鍵作用。按集團剛公佈的2025年全年業績，集團實現收入約人民幣56.06億元，同比小幅下降3%。表面上看屬於溫和回調，但歸屬母公司淨利潤達約2.06億元人民幣，同比增長12%，每股基本盈利約人民幣0.15元人民幣。這種「營收降、淨利升」的結構性分化，背後反映的是成本與財務端的改善。

雖然集團的全年毛利約5.20億元人民幣，同比下降11%，毛利下降的主要原因為工程施工及天然氣管道安裝服務的毛利減少，不過，淨利潤逆勢提升，核心驅動來自兩個層面，包括財務成本顯著下降，同比減少約5,300萬元人民幣，平均貸款利率由5.3%降至4.4%，在利率環境趨穩與融資結構優化的背景下，財務槓桿效率明顯提升。另外，高毛利的增值服務收入貢獻增加，使整體盈利結構更為均衡，對沖了主業毛利率的壓力。換言之，集團正由「規模導向」逐步轉向「結構導向」的盈利模式。

核心業務穩中有進：工業客戶成壓艙石

從收入結構看，管道售氣仍為絕對主體，佔總收入約94%。2025年管銷氣量約17.9億立方米（全口徑銷氣約24.4億立方米），同比增長約4.5%。在宏觀需求並未顯著回暖的背景下，仍能實現穩健增長，顯示下遊客戶拓展與結構優化具備成效。值得注意的是，工業與商業用戶銷氣佔比約82%。較高的工商氣比例通常意味著客戶集中度較高、穩定性強，另外，價格調整機制相對靈活，以及毛利率保護能力較佳，毛差同比上漲三分錢至0.51元人民幣。而這為集團的現金流穩定與盈利可預期性提供了支撐。

至於工程施工及天然氣管道安裝服務，仍受內地房地產不景氣與下游投資波動影響，短期可見度有限。不過，集團利用老舊小區改造政策契機，持續取得新增住宅接駁，用戶總數增至約248.4萬戶，同比增長2%，客戶基盤仍維持擴張態勢。

增值服務：或將成為利潤成長新引擎

若要在這份財報中尋找最具結構轉型意義的板塊，無疑是增值服務業務。2025年該板塊收入約7,614萬元人民幣，毛利率高達66%，分部利潤約5,046萬元人民幣，五年複合增長率約34%。這一組數字透露出兩個訊號，首先雖然規模尚小，但盈利能力極強；另外，成長曲線已初步驗證商業模式可行性。集團透過自有品牌「泰悅佳」、電商平臺及直播渠道拓展銷售通路，嘗試將「燃氣入口流量」轉化為家庭消費延伸場景。若能在其他區域複製成熟市場模式，提高滲透率與客戶單價，該板塊有望成為未來數年利潤端的重要推動力。從估值邏輯看，這部分業務的提升，將有助於市場重新評價其盈利結構，而非僅以傳統城燃企業倍數衡量。

與泰達在城更項目的合作現況

大股東泰達（持股約42.23%）已由股權層面的支持，延伸至具體城市更新項目的協同落地。2025年泰達城更與濱海投資簽署戰略合作協議，圍繞「好房子」標準及域外拓展展開合作，雙方擬在泰達城更及其關聯方開發、建設、運營的各類城市更新、住宅、商業及公共建築項目中，優先推進泰悅家在燃氣具產品、智能安防系統及廚房美裝設計施工等領域的產品與服務的應用。不過，內房市場現還處於緩慢復蘇的階段，城更項目仍受政策節奏、地方財政狀況及地產市場波動影響，未來推進速度與實際回報，仍需視乎項目落地與現金流安排的審慎程度。

管理層對2026年業務指引與落地關鍵

2026年指引顯示，管理層將重點放在三方面：鞏固銷氣主業、提升增值服務比重，以及推進向綜合能源服務商轉型。集團目標全年銷氣量增長約2.5%，增值服務毛利力爭同比增長約15%，並新增接駁戶大約持平，同時承諾2025至2027年每年股息增幅不少於10%。

股息增派承諾，推進股價想象空間

濱海投資股價於2023年3月至8月期間，多次上試1.76港元未能突破，逐步形成中期阻力，其後展開調整，並於2024年8月及9月下探至0.86港元水平止跌回升。隨後反彈一度觸及整段跌浪約38.2%的回吐區域，但其後多次在1.20港元附近遇阻，顯示該區已成為現階段的主要壓力位。技術上，0.86港元屬中期重要支持，而1.20港元則為短線多空分界，若未能有效突破，股價或仍需時間整固。

從股息角度看，管理層提出2025至2027年每年股息增幅不少於10%。2025年派8.36港仙，按此推算，2026及2027年預測股息約為9.1港仙及10港仙，以現價計算，股息率約8至9厘，在公用及收息板塊中屬偏高水平。若市場對穩定派息資產的合理要求為約5至6厘股息率，對應合理估值大約在1.40港元附近。短期先觀察能否站穩1.2上，長線則取決於派息承諾。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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