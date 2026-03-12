裕澤香江高峰論壇本月舉行　許正宇：地緣政治突顯「安全港」優勢

第四屆「裕澤香江」高峰論壇本月23至24日舉行，主題是「築就傳承」，財經事務及庫務局局長許正宇在網誌表示，本屆論壇將從三大方向向全球家族創一代與新一代展示香港的深厚實力與發展潛能，包括「資管優勢成就家族財富傳承」、「文化價值基礎孕育蓬勃市場」，以及「智能科技創新驅動資本增值」，攜手助力家族財富與精神價值代代相承、共創長青。



「裕澤香江」高峰論壇本月23至24日舉行

許正宇指出，當前全球地緣政治不確定性日益加劇，香港正突顯「安全港」的獨特優勢。在此大變局中，香港的政策前瞻性與制度穩定性更顯珍貴，包括無戰亂風險、資金自由流動、資本市場深厚穩健、監管架構完善，再加上與國家發展深度對接的長遠規劃，使香港成為全球高淨值人士及家族辦公室重新配置資產的首選。

截至去年底，香港單一家族辦公室數目已突破3,380間，兩年間增長超過兩成，其中半數資產規模在5,100萬美元以上。許正宇表示，這反映香港在日益複雜的全球局勢中，以穩定與安全吸引更多家族視香港為財富傳承的樞紐。今屆論壇邀請多位頂尖家辦決策者及家族繼承人，深入探討跨世代資產配置、影響力投資、慈善傳承與家族治理，以智慧與遠見延續家族精神與影響力。