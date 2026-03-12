裕澤香江高峰論壇3.23起舉行　許正宇：3方向展香港深厚發展潛能

第四屆「裕澤香江」（Wealth for Good in Hong Kong）高峰論壇本月23至24日舉行，財經事務及庫務局局長許正宇今日（12日）發表網誌稱，今屆論壇以「築就傳承」為題，彰顯家族辦公室資產規模持續增長與財富世代交替正在掀起的浪潮。



許正宇稱，當前全球地緣政治不確定性日益加劇，香港正凸顯其作為「安全港」獨特優勢，今屆論壇將從三大方向向全球家族創一代與新一代展示香港深厚實力與發展潛能，包括「資管優勢成就家族財富傳承」、「文化價值基礎孕育蓬勃市場」，以及「智能科技創新驅動資本增值」。



許正宇：地緣政治不確定性加劇凸顯香港作「安全港」獨特優勢

許正宇表示，當前全球地緣政治不確定性日益加劇，香港正凸顯其作為「安全港」的獨特優勢，許正宇指在大變局中，香港的政策前瞻性與制度穩定性更顯珍貴——無戰亂風險、資金自由流動、資本市場深厚穩健、監管架構完善，再加上與國家發展深度對接的長遠規劃，使香港成為全球高淨值人士及家族辦公室重新配置資產的首選。

第4屆「裕澤香江」論壇主題「築就傳承」

許正宇表示，業內指出富裕投資者正重新評估全球資產佈局，傾向將更多財富配置於香港，以尋求更穩定的避險環境，此趨勢進一步強化了香港作為全球家族辦公室樞紐的吸引力，亦與今屆「裕澤香江」論壇主題「築就傳承」遙相呼應：「在不確定時代，穩健的制度基礎正是財富延續與價值傳承的最佳保障。」

許正宇指，香港一直是全球家辦理想據點，憑深厚的資產管理底蘊與專業服務體系，支撐財富的長遠傳承，而港府銜接國家「十五五」規劃會陸續推出多項吸引全球家辦落戶的政策，鞏固並提升香港作為國際金融及資產管理中心的地位。

許正宇提到最新研究顯示，截至去年底，香港單一家族辦公室（SFO）數目已突破3,380間，兩年間增長逾20%，其中半數資產規模在5,100萬美元以上。這一持續增勢，正反映香港在日益複雜的全球局勢中，以穩定與安全吸引更多家族視香港為財富傳承的樞紐。