美股｜道指收市升305點　最多曾漲近600點　油價挫逾2%

中東緊張局勢可望降溫，消息指美國已將停火計劃轉交伊朗。美股周三（3月25日）上揚，道指最多曾漲594點或1.28%、納指曾漲331點或1.52%，標指則最多曾漲77點或1.18%，三大指數至收市升幅收窄。國際油價則至收市跌逾2%。



圖為2026年3月24日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間3月26日

【04:25】亞馬遜Nvidia約漲2% AMD及Intel飆7%

道指收市報46,429.49點，升305.43點或0.66%；納指收報21,929.83點，漲167.93點或0.77%；標普500指數收報6,591.90點，升35.53點或0.54%。

重磅科技股方面，Amazon升2.16%、Nvidia漲1.99%、Tesla漲0.76%、蘋果公司（Apple）升0.39%。另外， 半導體公司AMD升7.26%、Intel升7.05%。

【04:05】中概股指數收漲1.85%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲1.85%。其中，阿里巴巴ADR升3.52%。

圖為路透社2023年3月6日的設計圖片，一部顯示Intel標誌的手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

【03:50】油價跌逾2% 美元指數上揚

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報90.32美元，跌2.03美元或2.20%。倫敦布蘭特期油收報102.22美元，跌2.27美元或2.17%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.61，升0.18%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.28，升0.08%。

【03:46】現貨金價重上4500美元 Bitcoin現報7.08萬美元

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報4,520.27美元，升45.89美元或1.03%；日內高見4,602.22美元。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報70,886.57美元、24小時內約升2%。

【03:30】恒指夜期收報25,268點 低水68點

恒指夜市期指收報25,268點，跌102點，較恒指收市25,335點，低水68點，成交25,677張。

資料照片：2026年3月5日，在美國華盛頓特區，一名男子在埃克森美孚加油站加油，當時正值美以衝突導致油價飆升之際。 （Reuters）

本港時間3月25日

【22:48】道指最新漲逾350點 Tesla及Nvidia約升3%

道指最新報46,484點，升360點或0.78%；納指最新報22,053點，漲291點或1.34%；標普500指數現報6,611點，升55點或0.85%。

重磅科技股方面，Nvidia升3.08%，暫為升幅最大道指成份股；Tesla漲2.90%、Amazon升2.37%、Apple升0.69%。

【22:43】油價跌4% Bitcoin現報7.1萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶88.67美元，跌3.68美元或3.98%。倫敦布蘭特期油每桶報 96.22美元，跌4.01美元或4.00%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報71,342.73美元、24小時內約升2%。