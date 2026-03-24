伊朗戰爭引滯脹擔憂　全球債券蒸發2.5萬億美元　聯儲局4月恐加息

伊朗戰爭引發的滯脹擔憂，已導致全球債券價值在3月蒸發超過2.5萬億美元，勢將創下三年多來最大單月跌幅。



彭博社報道，隨着油價飆升加速通脹預期，債券價格大跌。儘管債券市場價值的跌幅不及全球股票約11.5萬億美元的損失，但也是令人出乎意料的，因為債券通常會在地緣政治動盪期間上漲。

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美國金融服務與大宗商品交易公司StoneX Group首席市場策略師維拉（Kathryn Rooney Vera）說：「市場開始對我認為即將出現的滯脹趨勢進行定價。」

根據彭博指數，政府、企業和證券化債券的總市值已從2月近77萬億美元降至74.4萬億美元，勢將創2022年9月以來最大的跌幅，當時美聯儲正處於大舉加息周期。按百分比計算，該指標本月已下跌3.1%。

政府債券領跌，彭博主權證券指數3月份下跌3.3%，公司債券指數下跌3.1%。

美債價格在連續三週下跌之後，收益率升至數月來最高水平，市場猜測美聯儲為應對通貨膨脹可能不得不加息。在亞洲，印度、日本和韓國的政府債券收益率均上升。

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澳洲10年期收益率周一攀升至2011年以來的最高水平，新西蘭國債收益率觸及2024年5月以來的最高水平。

法國巴黎銀行的利率策略師上周在給客戶的一份報告中寫道，如果能源價格持續高企且失業率保持穩定，預計美聯儲在4月會議上可能提出加息。

歐洲央行管理委員會成員納格爾（Joachim Nagel）上周表示，如果伊朗戰爭導致價格壓力進一步加劇，那麼歐洲央行最早下個月就可能加息。

本文獲《聯合早報》授權轉載

