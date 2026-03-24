美股｜道指低收84點　最多曾挫438點　油價升逾4.5%

儘管美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）推遲對伊朗發電廠及能源基建的攻擊，但中東局勢前景的不確定性令投資者憂慮，美股周二（3月24日）反覆下跌。道指最多曾跌438點，一度轉漲192點，至收市跌84點。油價至收市則升逾4.5%。



圖為2026年3月23日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間3月25日

【04:25】Circle瀉20%

道指收市報46,124.06點，跌84.41點或0.18%；納指收報21,761.89點，跌184.87點或0.84%；標普500指數收報6,556.37點，挫24.63點或0.37%。

重磅科技股方面，微軟跌2.68%、Amazon跌1.38%、Nvidia跌0.25%；蘋果公司（Apple）升0.06%，Tesla漲0.59%。

另外，電腦製造商戴爾（Dell）升7.49%、超微電腦（Super Micro Computer）升3.01%。穩定幣發行商Circle瀉20.11%。

【04:05】中概股指數收跌0.43%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.43%。其中，阿里巴巴ADR跌0.44%。

油價：圖為2026年3月2日，尼日利亞拉各斯（Lagos）一個原油儲槽。 （Reuters）

【03:57】油價漲逾4.5% 美元指數重上99

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報92.35美元，升4.22美元或4.79%。倫敦布蘭特期油收報104.49美元，升4.55美元或4.55%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.43，升0.48%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.14，升0.43%。

【03:39】現貨金價下跌 Bitcoin現報6.9萬美元

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,398.08美元，跌8.79美元或0.20%；日內低見4,307.23美元。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報69,413.07美元、24小時內跌逾1%。

【03:30】恒指夜期收報24,972點 低水92點

恒指夜市期指收報24,972點，升11 點，較恒指收市25,063點，低水92點，成交27,992張。

【00:33】油價約升4%

油價方面，紐約原油期貨現時每桶92.17美元，升4.04美元或4.58%。倫敦布蘭特期油每桶報 99.67美元，升3.75美元或3.91%。

【00:31】道指及標指轉漲 納指仍下跌

道指最新報46,345點，升137點或0.30%；納指最新報21,870點，跌76.點或0.35%；標普500指數現報6,585點，升3點或0.07%。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

本港時間3月24日

【22:51】道指最新跌逾150點 微軟挫逾2%

道指最新報46,039點，跌169點或0.37%；納指最新報21,764點，跌182點或0.83%；標普500指數現報6,549點，跌31點或0.47%。

重磅科技股方面，微軟跌2.17%、Amazon跌0.91%、Nvidia跌0.49%%；Tesla漲0.75%、Apple升0.43%。

【22:48】油價升逾3% Bitcoin現報6.9萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶91.59美元，升3.46美元或3.93%。倫敦布蘭特期油每桶報 99.05美元，升3.13美元或3.26%。