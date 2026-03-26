小米2025年業績創新高　AI自研大模型成催化劑｜彭偉新

小米集團（1810）自去年10月28日至今年3月25日期間，共錄得484.38 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的452.93 億港元，而散戶則佔當中的31.45 億港元。大戶對散戶資金流比率為 14.4 比 1 (見圖1)，反映大戶投資者仍然看好而持續吸納股份。至於同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上14.37%高位後回落，而最低更曾經跌至2.8%水平後反彈，不過已作出反彈並於3月25日返回9.13%，反映大戶持續吸納下，股價反彈的動力開始回穩，這將會有助帶動日後股價向好。



集團日前公布業績，2025年全年總收入達4,573億元（人民幣，下同），按年增長25.0%；經調整淨利潤為392億元，按年大增43.8%，雙雙創下歷史新高。全年表現亮麗，反映集團在宏觀環境挑戰下依然具備極高的營運韌性。加上公司近日在AI領域的新發布，標誌著小米已正式蛻變為由AI驅動的科技生態巨頭。

要分析小米的未來，其AI技術水平是重要一環。2025年集團研發支出達331億元，按年增長37.8%，規模已接近全年利潤水平，亦承諾未來三年在AI領域投入至少600億元。投入更多自然有所回報，小米早前一舉發布三款自研大模型，包括旗艦基座模型 Xiaomi MiMo-V2-Pro、全模態大型模型 Xiaomi MiMo-V2-Omni 和語音大型模型 Xiaomi MiMo-V2-TTS；其中Xiaomi MiMo-V2-Pro 上線全球 API 平台 OpenRouter 後一週內已取得調用量周榜冠軍，並在Artificial Analysis大模型智能指數上，獲評分為全球第八、國內第二。

小米集團－Ｗ(01810)於去年10月28日至今年3月25日期間的資金流狀況。（圖１）

集團以 AI 全面賦能「人車家全生態」，例如今年三月正式發佈行動端 Agent 產品 Xiaomi miclaw，並開啟小範圍封閉測試，聚焦探索模型由「對話能力」邁向「系統級執行能力」的落地路徑。集團還開源了首代機器人 VLA 大型模型 Xiaomi-Robotics-0，據報，小米具身機器人已在集團汽車工廠開始實習，自攻螺母上件工站中連續自主運行3小時，雙側同時安裝成功率為90.2%，同時滿足產線最快76秒的生產節拍要求，為推動大規模應用邁出了關鍵一步。

由此可見，小米除了在汽車技術，亦正積極投入到AI、機器人等方面的研發。隨著小米持續投入構建技術，相信研發成果將持續賦能到其汽車、手機及IoT業務，長遠競爭力不容小覷。

小米汽車及創新業務全年收入達1,061億元，按年大增223.8%，交付逾41.1萬輛，更歷史性錄得9億元經營收益。至於另一核心業務，智能手機板塊在競烈的市場競爭下，仍能穩住基本盤，收入達1,864億元，全球出貨量達1.65億台，連續5年穩守全球前三。雖然手機行業目前受到內存漲價的挑戰，但小米這幾年的高端化戰略也可抵消部分影響，小米手機在中國大陸地區4,000至6,000元價位段的市佔率已升至17.3%，手機平均售價（ASP）的提升，反映品牌溢價能力增強。高端客群的累積，可為後續的AI應用訂閱及互聯網服務變現提供支持。

技術走勢正面發展：短期開始有築底的走勢

若果小米的股價短期內能企穩在30港元以上，而9天RSI亦未有失守30水平，或會形成RSI底背馳的見底走勢，反而對小米的股價有支持作用。投資者可以短期等小米的股價返回貼近31港元水平買入，只要股價未有失守30水平，可以短期博股價作出反彈，並以37.00港元作為反彈目標。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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