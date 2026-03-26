PAO bank改名平安數字銀行　姚文松︰與母企更多連接　冀盡快扭虧

數字銀行PAO bank今日宣布，改名為平安數字銀行（PingAnDB）。作為平安集團（2318）旗下在港綜合金融平台之一，該行行政總裁姚文松表示，改名前該行未有中文名字，現時希望透過新品牌策略，來服務香港本地客戶及大灣區等客戶，希望中文名字能夠更多人認識該行。



2025年全年虧損料按年有所收窄

同時，改名後與平安集團也會有更多連接，帶動品牌效應，包括將保險服務融入銀行服務。客戶可線上投保汽車保險保險、旅遊保險和家居保險等一般保險，而線下保險涵蓋多元化人壽保障及儲蓄保險計劃。該行也將繼續以個人及商業銀行雙線發展，以「安心在·未來在」理念重塑品牌形象。

而對於市場關注的該行何時扭虧，姚文松就表示，希望「越快越好」，不過，該行仍會有投資計劃，包括在科技、產品，以及風管人員等方面，預計會有進一步提升。

平安壹賬通銀行是全港第一間向中小企提供銀行服務的虛擬銀行。

企業客戶暫未見受中東戰爭影響

他分享，2025年下半年面對不少挑戰包括息口下調及貸款素質，但預告全年虧損按年已有所收窄，而今年也會以收窄虧損為目標。面對目前中東戰爭局勢，暫時企業客戶方面未有太大影響，而該行也有進行壓力測試，了解客戶情況。

冀年內推出零售貸款業務

該行早年主力發展中小企業務，包括企業貸款及跨境匯款等服務，自2024年加入陸控，推動發展個人銀行業務，提供存款、外匯、跨境匯款、理財及保險功能。截至3月15日，個人銀行客戶存款總額已突破120億港元。姚文松表示，希望今年內推出零售貸款業務，但主要會和財富管理相關，例如保單融資等。