美團：力爭做本地生活需求AI入口　料keeta年內在沙特見單月盈利

美團（3690）放榜去年第四季及全年業績，第四季經調整虧損錄得150.8億元（人民幣，下同），去年同期則為盈利98.5億元。期內收入錄得921.0億元，按年增加4.1%。計及全年，全年經調整虧損186.5億元，收入增長8.1%至3648.5億元



業績會中，提及近來官方對於反內捲的再次強調，公司CEO王興表示，堅決支持反內捲，會配合監管的調查。而談及公司的AI發展，他則重申唯一有意義的策略是主動出擊，而不僅是防守，但這並不意味着要急於成為「token factory（詞元工廠）」。



資源從低價低質訂單撤回 料首季餐飲每單虧損改善

對於行業競爭以及反內捲，王興指出，監管指引已相當明確，公司予以相當的重視，堅決反內捲，會聚焦品質增長並改善訂單組合，將資源從低客單價和低質量的訂單中收回。

其預計，今年首季度，有望在餐飲每單虧損方面，出現比去年第四季更顯著的環比改善。美團表示，相信更規範的市場能把競爭從純補貼戰轉向創新、服務、體驗與效率，而這些正是公司更具優勢的領域。

王興回應指，在AI革命中，唯一合理的策略是進攻，而不是防守。但美團不會盲目追求成為「token factory（詞元工廠）」。（資料圖片）

AI革命唯一合理策略是進攻 不會盲目追求成為「token factory」

而問及AI的發展，以及時下AI可能帶來的「超級入口」，王興回應指，在AI革命中，唯一合理的策略是進攻，而不是防守。但美團不會盲目追求成為「token factory（詞元工廠）」，而是將AI視為戰略機遇，用於改進、加強甚至徹底變革本地服務這一核心業務。

他表示，自2023年初以來，美團在資本支出和AI人才上進行了大規模投入，除有雲計算業務的企業外，美團在AI上的投入規模，大概率是國內企業里最大的，且已經堅持佈局三年多，正繼續投入自研基座大模型LongCat，也在和當前行業頂尖的第三方大模型合作。

王興認為，AI「超級入口」關鍵在於精準理解用戶需求，並且高效執行任務，其複雜程度遠超「聊天機器人」。尤其是本地生活領域，消費場景複雜多樣、海量商家信息分散，數據和信息未被有效線上化。同時，本地生活平台還需要對履約交付做深入的管理，這是通用AI所欠缺的能力。目前，美團已面向所有用戶開放了嵌入美團APP的AI助手「小團」，覆蓋了美團本地生活的全品類，輸入服務需求，就可以快速匹配優質商家和商品。

其指出，會強化AI搜索能力，強化執行能力，力爭把美團升級為領先的AI驅動應用，成為未來本地生活需求的AI入口。

美團Keeta

料keeta年底前在沙特單月盈利 今年新業務虧損不大於去年

而問及Keeta出海的進展，王興指出，在中國其運營的核心理念是為整個生態創造價值，推動長期增長，而非聚焦短期，這才國際業務中一脈相承，最終為當地的商家、商家、騎手創造價值，同時保持彈性，在各個市場兼顧成長以及利潤，還有合規要求。

王興指出，自2023年5月登陸香港，公司在去年10月實現了盈虧平衡，相信其在沙特實現盈利的速度將快過香港，並在今年年底之前見到，因為目前部分地區已經開始盈利，相信距離目標非常接近。且公司在當地已經大幅減少補貼，但訂單量仍保持韌性，這表示用戶是因為服務，而非補貼或低價才選擇，有助於打通中東其他市場。

不過也正是由於在2025年下半年，進入了許多新市場和國家，致使新業務板塊虧損擴大。王興表示，儘管在擴張，但得益於國內新業務效率的改善，預計今年新業務板塊的整體虧損不會超過2025年。