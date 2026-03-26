美股｜道指早段曾跌逾200點 納指最新跌近1% 油價升逾3%
撰文：蕭通
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投資者對中東局勢發展保持謹慎。美股周四（3月26日）早段下跌，道指曾跌逾250點，目前跌幅收窄；納指最新仍跌近1%。國際油價則升逾3%。
本港時間3月26日
【22:50】道指跌幅收窄至20點 Nvidia挫近3%
道指最新報46,409點，跌20點或0.04%；納指最新報21,717點，跌212點或0.97%；標普500指數現報6,550點，跌41點或0.62%。
重磅科技股方面，Nvidia跌2.74%，暫為跌幅最大道指成份股；Tesla跌1.50%、Apple升1.52%。
【22:46】油價升逾3% Bitcoin現報6.9萬美元
油價方面，紐約原油期貨現時每桶93.67美元，升3.35美元或3.71%。倫敦布蘭特期油每桶報 101.20美元，升3.94美元或4.05%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報69,479.87美元、24小時內約跌2%。
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