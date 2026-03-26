美股｜道指跌幅擴至逾400點　納指跌2%　油價升5%

投資者對中東局勢發展保持謹慎。美股周四（3月26日）早段下跌，其後跌幅擴大，道指最新跌逾400點；納指挫2%、標指跌逾1%。國際油價則曾升逾5%。



圖為2026年3月9日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間3月26日

【02:24】道指跌逾400點 標指挫近1.5%

道指最新報46,013點，跌416點或0.90%；納指最新報21,484點，跌444點或2.03%；標普500指數現報6,495點，跌96點或1.46%。

【01:05】道指跌逾300點 Nvidia及Tesla挫逾2%

道指最新報46,115點，跌313點或0.68%；納指最新報21,603點，跌326點或1.49%；標普500指數現報6,521點，跌70點或1.07%。

重磅科技股方面，Nvidia跌2.78%，暫為跌幅最大道指成份股；Tesla跌2.11%、Apple升1.45%。

【01:05】油價升逾5%

油價方面，紐約原油期貨現時每桶 95.07美元，升4.75美元或5.26%。倫敦布蘭特期油每桶報 102.25美元，升4.99美元或5.13%。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間3月26日

【22:50】道指跌幅收窄至20點 Nvidia挫近3%

道指最新報46,409點，跌20點或0.04%；納指最新報21,717點，跌212點或0.97%；標普500指數現報6,550點，跌41點或0.62%。

重磅科技股方面，Nvidia跌2.74%，暫為跌幅最大道指成份股；Tesla跌1.50%、Apple升1.52%。

【22:46】油價升逾3% Bitcoin現報6.9萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶93.67美元，升3.35美元或3.71%。倫敦布蘭特期油每桶報 101.20美元，升3.94美元或4.05%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報69,479.87美元、24小時內約跌2%。