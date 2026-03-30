兩度加燃油附加費　「內地航線」獲豁免　旅行社不解｜附國泰回應

中東戰事令油價飆升，航運成本大漲。國泰航空（0293）不足兩周內兩次宣布上調燃油附加費，以長途航班為例，計及兩次加幅，燃油附加費將由原來569元，飆至1,560元，累計升幅達174%。



然而，此輪上調燃油附加費，暫時「內地航線」仍獲豁免，有旅行社向《香港01》表示，對此感到莫名其妙，質疑機制欠缺透明。國泰航空回應《香港01》查詢時則表示，設有一套既定機制，定期檢視燃油附加費水平，而「內地航線」已按既定機制申請審批。



國泰航空日前宣佈，短途航班的燃油附加費由290元升至389元、中程航班由541元提高至725元、長途航班則由1164元漲至1560元，升幅均為34%，並於4月1日起生效。集團又指，燃油附加費將由每月改為每兩周檢視一次，以更有效反映航空燃油價格變化。

翻查資料，國泰3月18日起已大幅上調客運燃油附加費，加幅超過一倍。換言之，國泰不足兩周內兩次宣布上調燃油附加費。

兩度加燃油附加費 旅行社呻「出唔切票」

不過，國泰「內地航線」即內地往返香港的航線兩次都被「豁免」，不在上調的航線之內。有旅行社負責人向《香港01》表示，旅行社通常在旅行團出發前7至10日內出機票，國泰頻繁上調燃油附加費，令旅行社「出唔切票」，從而受到不少客人的埋怨。

與此同時，對於包括國泰在內多家航空公司旗下「內地線」不用上調燃油附加費，該名負責人認為，感到莫名其妙，因為過往幾乎所有航線的附加費都是「齊上齊落」，並促國泰在內的航空公司在調整燃油附加費的機制應更加透明，政府亦要對此監管。

國泰航空指，內地航線方面，已按既定機制向有關當局申請審批建議的燃油附加費。會繼續密切監察局勢發展，並保持靈活應對。（資料圖片）

國泰回應：內地內地航線已按既定機制申請審批

對於上述問題，《香港01》向國泰查詢，集團回覆指，中國內地航線方面，已按既定機制向有關當局申請審批建議的燃油附加費。會繼續密切監察局勢發展，並保持靈活應對。

集團又指，對於近期中東局勢持續緊張，航空燃油價格顯著上升，為全球航空公司帶來嚴峻的經營挑戰。航空燃油以原油提煉而成，因此其價格包含原油部分和煉油部分，而兩者近幾周均大幅攀升。燃油成本於2025年佔國泰航空總成本約三成，對營運至關重要。若未能有效管理持續上升的燃油成本，將難以維持航班網絡的有效運作。燃油附加費是航空公司緩解及彌補部分燃油成本上升的其中一項重要機制。全球多家航空公司亦已徵收與國泰相若水平的燃油附加費，以應對航空燃油價格飆升。

國泰航空強調，設有一套既定機制，定期檢視燃油附加費水平。在檢討過程中，集團主要參考航空燃油的市場價格走勢，而非原油價格，並綜合其他相關營運因素，按需要作出調整。