國泰再加燃油附加費　長途航班升至1560元　並每兩周檢視一次

伊朗戰爭不斷，令油價高居不下，徘徊每桶100美元關口，國泰航空﹙0293, 今日﹙26日﹚宣布，再次調整燃油附加費，以應對燃油價格飆升，升幅為34%，將於4月1日起生效。與此同時，國泰又改為每兩周檢視一次燃油附加費，但強調是暫時措施。



翻查資料，國泰3月18日起大幅上調客運燃油附加費，加幅超過一倍。換言之，今次為月內第二次宣布加燃油附加費，以長途航班為例，計及兩次加幅，燃油附加費將由原來569元，飆至1,560元，累計升幅達174%。



油價高居不下，國泰月內第二次宣布加燃油附加費。（國泰航空網頁）

每兩周檢視一次燃油附加費

國泰航空表示，將於2026年4月1日起調整客運燃油附加費，短途航班為389元（現為290元，上調99元 ）；中程航班為725元（現為541元，上調184元）；長途航班為1,560元（現為1,164元，上調396元）。

國泰指，為更靈活應對航空燃油價格的急劇變化，燃油附加費將改為每兩周檢視一次，以更有效反映航空燃油價格上升或下跌的變化。

自2月底伊朗戰爭爆發以來，國際油價急升，由每桶約60美元一度升至近120美元，現時在100美元水平徘徊。本月中，國泰航空宣布，受中東局勢導致油價上升影響，於3月18日起大幅上調客運燃油附加費，加幅超過一倍。換言之，今次為國泰月內第二次宣布加燃油附加費。

伊朗戰爭不斷，令油價高居不下，加大航空公司成本。 （Reuters）

燃油對沖僅覆蓋大約三成原油部分

國泰指出，是次增加檢視密度為暫時措施，待中東局勢穩定後，將再次檢討有關做法。

國泰又解釋，飛機使用的航空燃油以原油提煉而成，因此其價格包含原油部分和煉油部分，而兩者近幾周均大幅攀升。根據國際航空運輸協會（IATA）最新公布的油價數據，截至3月20日當周，全球航空燃油平均價格為每桶197美元，較2026年3月6日當周的每桶157.41美元有所增加。在2026年2月20日當周，每桶價格為95.95美元。

其中，截至2026年3月20日當周的平均原油價格升至每桶110.78美元，而煉油部分（每週平均裂解價差）平均價格為每桶86.22美元，較2026年3月6日當周的每桶72.26美元有所增加。在2026年2月20日當周，每桶價格僅為24.48美元。兩者價格上升導致整體航空燃油價格飆升。

國泰指，燃油成本於2025年佔國泰航空總成本約三成，對營運至關重要。若未能有效管理持續上升的燃油成本，將難以維持航班網絡的有效運作。「一如不少航空公司，國泰採用燃油對沖以管理燃油價格的波動。然而，我們在2026年的燃油對沖僅覆蓋大約三成原油部分，而煉油部分並不在對沖範圍內，不足以抵消近期航空燃油價格急劇飆升的影響。」