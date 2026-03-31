伊朗局勢｜摩通︰地產股難全避戰事　瑞銀︰倘美加息樓價將向下

摩根大通發表研究報告指，展望第二季，認為本港地產股難以完全避開近期中東衝突帶來的宏觀不確定性，主要憂慮為可能加息。不過該行目前基本情境，仍假設直至2027年第一季利率不變。



雖然自戰爭爆發以來，本港住宅市場影響輕微，但該行在選股上正偏向防守性。因此，將長實集團（1113）評級上調至「增持」，因其即將轉為淨現金狀況，目標價由48.5元升至52元。同時該行將對利率較敏感的恒基地產（0012），以及每股盈利和股息不確定的九龍倉置業（1997） 評級下調至「中性」，前者目標價由35元降至30元，後者目標價由29元降至23元。

信和新地長實及太地為首選

該行的行業首選股包括信和置業（0083）、新鴻基地產（0016）﹑長實﹑太古地產（1972）及香港置地。

此外該行亦看好長和（0001），因預料長和能受惠油價上升。

瑞銀指出若中東衝突持續，將衝擊亞洲股市。

另一大行瑞銀則指出，隨著油價上漲已導致市場預期今年內加息機會率為45%，在1個月市場人士預期減息2次。該行指出雖然持續人口流入能支持租金上揚，可是一旦聯儲局加息，本港住宅樓價及地產股將面臨下行風險，情況就如2022年4月至2023年8月期間的加息周期。該行亦指出油價上揚會導致機票價格上升，促使旅客減少及成本上揚，對本港零售業構成負面影響。寫字樓方面，若中東衝突持續，亞洲股市將受到衝擊，對金融業招聘帶來負面影響。加上美國10年期國債孳息率上升，或對地產公司處理資產帶來挑戰。

該行認為在衝突長期化情境下，有關因素對新地﹑恒地﹑港鐵（0066）及九置造成衝擊，又指出長實及信置的派息確定性更高。