白宮發言人：伊朗領袖在談判中對美國撒謊　所以眾多被殺｜有片

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）周一（3月30日）表示，伊朗部份前領導人「已不在地球上」（are no Longer on planet Earth），因為他們在談判中對美國撒謊及「拖延」美方，令總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）無法接受，「這就是為什麼許多前領導人被殺害的原因」。



特朗普周日（29日）稱，美以空襲已為伊朗帶來「政權更迭」。包括前伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在內的多名伊朗領導人，在2月28日空襲中身亡。其子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）本月接任。然而他暗示，伊朗已進入第三個政權，現任領導人「非常理性」，直指美方如今面對的是一群完全不同的人。

萊維特周一表示，當特朗普說新任領導人「更理性」時，意味著他們在私下談話中表現得大多前領導人好，

那些前領導人已不在世上，因為他們對美國撒謊，在談判中拖延時間，這是總統無法接受的，這也是許多前領導人被殺害的原因。

白宮發言人回應伊朗許多前領導人被殺害的原因：

萊維特指，德黑蘭和華盛頓之間的最新談判是伊朗做「正確事情」的「又一次歷史性機會」。

萊維特呼籲伊朗放棄核野心並達成協議，否則將面臨美國武裝部隊帶來的嚴重後果。特朗普周一威脅若未能盡快達成停戰協議，將摧毀伊朗能源設施。

2026年3月28日，美國總統特朗普（Donald Trump，右）近日不斷強調正與伊朗進行談判，而且進度良好。伊朗議會議長卡利巴夫發文（Mohammad Bagher Ghalibaf，左）表示：「他們（美國）散布大量虛假新聞，試圖壓低能源價格，現在市場已經麻木了。繼續吧，沒人會再相信了。」（Getty，Reuters）

美方稱談判對象為伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf），伊朗官方尚未證實參與會談。