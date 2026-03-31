環聯推香港首個「放債人數據通」服務平台　推動業界參與信資通

信貸資料服務機構環聯宣佈推出全新「放債人數據通」服務平台（Money Lender Data Hub），以支持香港政府於三月中旬公佈的加強規管持牌放債人措施，進一步保障消費者及維持本港金融體系的穩定。這個一站式平台是香港首個由信貸資料服務機構推出的解決方案，旨在促進及協助持牌放債人更廣泛地參與「信資通」，為香港構建一個更具韌性的金融生態系統。



配合放債人須定期向信資通上傳借款人信貸資料等規管要求

放債人數據通服務平台致力惠及金融機構、消費者及整個信貸行業。該方案配合財庫局公佈的諮詢總結及相關規管要求，包括建議規定所有放債人須定期向信資通上傳借款人的個人信貸資料，以及業務規模達一定程度的放債人須加入信資通以取得借款人的個人信貸資訊。隨著信資通內消費者信貸資料的完整性逐漸提高，金融機構可藉此作出更明智的信貸決策以加強風險管理。同時，消費者亦能在市場上獲得更精準的評估，從而負責任地獲取所需的金融服務。這標誌著香港信貸行業邁向更穩健發展的重要一步，並鞏固本港國際金融中心的地位。

環聯亞太區總裁兼香港區行政總裁林嘉儀（Marie Claire Lim Moore）表示，自信資通推出以來，在支持市場平穩過渡的同時，亦持續為強化業界的運作提供支援，以建立更全面及完善的消費者信貸資料庫。有見放債人對加入信資通的需求，尤其是規模較小的財務公司，環聯推出放債人數據通，提供一個具高成本效益的方案，鼓勵業界廣泛參與信資通，助力香港實現長遠的金融穩定。

環聯深明放債人在參與信資通時所面對的各種挑戰，包括資源配置、技術專業、行業知識及數據安全等，特別是規模較小的財務公司。 因此，環聯推出的放債人數據通服務平台提供全天候無間斷的一站式方案，讓放債人可在合規且成本較低的框架下參與信資通。放債人數據通提供端到端支援，服務包括初始接入信資通平台、獨立評估、數據驗證、資料上載及傳輸，並提供簡易版消費者信貸報告，協助放債人作出更明智的信貸決策。

放債人數據通服務平台的核心優勢包括全面符合法規要求的解決方案，該平台為市場首個能讓放債人透過既定渠道與信資通無縫對接的解決方案，確保在符合本地法規要求下參與並提供數據。平台操作簡便，提供高度自動化的流程，並輔以持續培訓、營運支援及專業諮詢服務，有效減低放債人所需投入的人力資源或系統開發成本。

該平台採用業界領先的數據安全措施，透過嚴謹的數據清洗、整理及管治，在整個流程中全面確保數據的準確性、安全性及完整性。該平台可因應放債人的業務需求，靈活提供簡易版消費者信貸報告，讓放債人借助可靠的資訊，作出更明智的信貸決策。