彭博︰SpaceX已秘密提交上市申請料6月上市　估值達1.75萬億美元

據《CNBC》引述消息報道，馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX 已向美國證券交易委員會（SEC）秘密提交了首次公開募股（IPO）申請，這讓馬斯克旗下的火箭公司距離預期創紀錄的公開發行更近了一步。



《彭博》率先報導了SpaceX的秘密申請，該報導引述知情人士的說法補充道，該公司可能會尋求1.75萬億美元的估值，並預計在6月左右上市。

2025年3月14日，SpaceX火箭獵鷹9號（Falcon 9）於當日晚上7時從佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空，將把載有4名太空人的龍飛船（Crew Dragon）送上國際太空站。（Reuters）

秘密申請允許公司在向公眾與潛在投資者公開之前，將其財務狀況提交給SEC進行監管審查。SpaceX必須在其IPO巡迴說明會（Road show）前至少15天發布公開申報文件。

SpaceX需於路演前至少15日發布申報文件

SpaceX由馬斯克於2002年創立，旨在開發與營運可重複使用的火箭。在美國國家航空暨太空總署（NASA）於2011年結束太空穿梭計劃後，該公司已成為NASA最大的發射合作夥伴。該公司於2月與馬斯克旗下的xAI合併，當時馬斯克對其估值為1.25萬億美元。

儘管SpaceX在進入公開市場之前仍有許多障礙需要克服，但這次發行（假設它確實發生）將充滿許多「之最」。據報道，該公司預計籌集高達750億美元的資金，這將是迄今為止美國規模最大IPO的三倍多。阿里巴巴於2014年上市時，籌集了220億美元。