美銀︰中東局勢緊張　發展商推大型新盤時　加價取態更審慎

美銀發表報告，指出見到在中東局勢緊張之際，發展商在三月份推售新盤時選擇在市區小批推出，例如推售50個單位，並提升售價，但是面對股市波動時，而股市又與樓價有高相關系數，並且領先樓市兩個月下，料發展商推售大型項目時對加價會持有更審慎態度。



該行引述中原住宅CSI指數指，截至3月16日指數水平處於70，反映香港住宅市道仍看牛。該行經濟學家假設有三種利率情景，首先若油價只是短期震盪，預料無需減息下樓市也繼續復蘇，但是樓市上升的預期將受壓。第二種情況是，油價有溫和而持續振盪，紐約期油平均每桶80至100美元，有可能觸發息率上升，對地產市道產生負面影響。最後是由油價急升導致環球經濟衰退，市場將呈現較「鴿派」訊號，香港樓市最初時或面臨負面影響，但是據過去經驗，息率下調時樓市將反彈。

香港住宅。（資料圖片）

指大部份地產股每股盈利已見底

該行認為，經過市場一輪獲利回吐，香港地產發展商股息率平均4.2厘，收租股的息率則達5.3厘，較之前吸引，更預料大部份發展商每股盈利在2025年度已到谷底，同時目標價則向下調整11%至上升14%。以今年首季顯示的銷售速度推論，今年一、二手銷售料分別達2.4萬宗及4.9萬宗，同樣升17%。

美銀偏好信置（0083）及領展（0823）。該行指出信置淨持現金、高於平均的股息率，及在樓市復蘇時有較多選項可運用，至於領展則有潛在出售資產及單位回購計劃。若風險胃納較高，該行則偏她恒地（0012），因該公司在2025至預期2028年度，料每股盈利複合增長9%，及手上農地有機會釋放價值，又認為太地（1972）可以為股東帶來穩定回報。

紅磡首匯CHESTER。

續予新世界及港鐵跑輸大市

美銀因應新世界（0017）仍處於高槓桿及面對融資風險，港鐵（0066）要面對高資本開支，重申「跑輸大市」評級。

因應今年首兩個月高端銷售表現鞏固，美銀指，相關股份九龍倉置業（1997）及希慎（0014）比一般零售表現強；在內地經營商場的太地及恒隆地產（0101），則錄雙位數增長。甲級寫字樓中環國際金融中心及The Henderson的出租率分別達99%及95%，儘管落實租約周期較前拉長，該行初步已見因應中東市場爆發衝突，聽到會有再遷址需求的說法。