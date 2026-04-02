美股｜道指收市跌61點 Tesla挫逾半成 紐約期油飆逾11%
美國總統特朗普（Donald Trump ，又譯川普）暗示對伊朗採取更強硬的軍事行動，令市場對中東衝突結束的預期降溫。美股周四（4月2日）早段曾大幅下跌，道指曾跌668點或1.43%、納指曾跌469點或2.15%、標指曾挫100點或1.52%。不過，在伊朗方面表示，正在與阿曼起草霍爾木茲海峽通行協議；以及英國方面表示，數十個國家正在討論結束危機的方案後，美股跌幅均大為收窄。道指至收市跌61點，納指及標指倒升。油價則維持漲勢，紐約期油至收市漲逾11%。
【04:15】微軟及Amazon漲逾1%
道指收市報46,504.67點，跌61.07點或0.13%；納指收報21,879.18點，漲38.23點或0.18%；標普500指數收報6,582.69點，漲7.37點或0.11%。
重磅科技股方面，Tesla首季交付量遜預期，股價大跌5.44%；Nvidia漲0.93%、微軟漲1.11%、Amazon升1.10%、蘋果公司（Apple）升0.93%。
【04:05】中概股指數收0.34%
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.34%。其中，阿里巴巴ADR跌1.36%。
【04:00】紐約期油升逾11% 美元指數重上100
國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報111.54美元，漲11.42美元或11.41%。倫敦布蘭特期油收報109.03美元，漲7.87美元或7.78%。
衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於100.02，升0.38%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.34，升0.32%。
【03:59】現貨金價下跌 Bitcoin現報6.7萬美元
金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,675.77美元，跌82.54美元或1.73%；日內曾高見4,800.58美元。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報67,028.28美元、24小時內跌逾1%。
【03:40】恒指夜期收報25,233點 高水116點
恒指夜市期指收報25,233點，升145點，較恒指收市25,116點，高水116點，成交19,783張。
本港時間4月2日
【22:50】道指跌幅縮窄至逾百點 Tesla跌逾3.5%
道指最新報46,463點，跌102點或0.22%；納指最新報21,792點，跌48點或0.22%；標普500指數現報6,565點，挫9點或0.15%。
重磅科技股方面，Tesla跌3.72%、Apple跌0.63%；Nvidia則升0.14%。
【22:42】油價升逾5% Bitcoin現報6.67萬美元
油價上揚，紐約原油期貨現時每桶108.25美元，升8.13美元或8.12%。倫敦布蘭特期油每桶報 106.50美元，升5.34美元或5.28%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報66,766.35美元、24小時內跌逾2%。