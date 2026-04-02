美股｜道指收市跌61點　Tesla挫逾半成　紐約期油飆逾11%

美國總統特朗普（Donald Trump ，又譯川普）暗示對伊朗採取更強硬的軍事行動，令市場對中東衝突結束的預期降溫。美股周四（4月2日）早段曾大幅下跌，道指曾跌668點或1.43%、納指曾跌469點或2.15%、標指曾挫100點或1.52%。不過，在伊朗方面表示，正在與阿曼起草霍爾木茲海峽通行協議；以及英國方面表示，數十個國家正在討論結束危機的方案後，美股跌幅均大為收窄。道指至收市跌61點，納指及標指倒升。油價則維持漲勢，紐約期油至收市漲逾11%。



圖為2025年12月2日，美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳，一張桌上擺有總統特朗普（Donald Tump）的人形紙牌。（Reuters）

【04:15】微軟及Amazon漲逾1%

道指收市報46,504.67點，跌61.07點或0.13%；納指收報21,879.18點，漲38.23點或0.18%；標普500指數收報6,582.69點，漲7.37點或0.11%。

重磅科技股方面，Tesla首季交付量遜預期，股價大跌5.44%；Nvidia漲0.93%、微軟漲1.11%、Amazon升1.10%、蘋果公司（Apple）升0.93%。

【04:05】中概股指數收0.34%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.34%。其中，阿里巴巴ADR跌1.36%。

2025年3月24日，中國北京，圖為美國電動車品牌特斯拉（Tesla）的超級充電站。（Reuters）

【04:00】紐約期油升逾11% 美元指數重上100

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報111.54美元，漲11.42美元或11.41%。倫敦布蘭特期油收報109.03美元，漲7.87美元或7.78%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於100.02，升0.38%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.34，升0.32%。

【03:59】現貨金價下跌 Bitcoin現報6.7萬美元

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,675.77美元，跌82.54美元或1.73%；日內曾高見4,800.58美元。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報67,028.28美元、24小時內跌逾1%。

【03:40】恒指夜期收報25,233點 高水116點

恒指夜市期指收報25,233點，升145點，較恒指收市25,116點，高水116點，成交19,783張。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

本港時間4月2日

【22:50】道指跌幅縮窄至逾百點 Tesla跌逾3.5%

道指最新報46,463點，跌102點或0.22%；納指最新報21,792點，跌48點或0.22%；標普500指數現報6,565點，挫9點或0.15%。

重磅科技股方面，Tesla跌3.72%、Apple跌0.63%；Nvidia則升0.14%。

【22:42】油價升逾5% Bitcoin現報6.67萬美元

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶108.25美元，升8.13美元或8.12%。倫敦布蘭特期油每桶報 106.50美元，升5.34美元或5.28%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報66,766.35美元、24小時內跌逾2%。