美股｜道指收市漲1125點 納指飆3.83% 標指升2.91%
市場憧憬伊朗戰事結束，美股周二（3月31日）大幅上揚，道指至收市漲1,125點，納指飆3.83%、標指漲2.91%，三大指數均創下去年5月12日以來最大單日漲幅。伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）當日表示，如能獲得保證防止攻擊再次發生，伊朗願意結束戰爭。在此之前，《華爾街日報》報道稱，美國總統特朗普（Donald Trump ，又譯川普）告訴助手，即使霍爾木茲海峽基本關閉，他也願意結束對伊朗的軍事行動。
本港時間4月1日
【04:25】Nvidia飆5.6% Tesla漲4.6%
道指收市報46,341.51點，升1,125.37點或2.49%；納指收報21,590.63點，漲795.99點或3.83%；標普500指數收報6,528.52點，漲184.80點或2.91%。
重磅科技股方面，Nvidia漲5.62%、Tesla漲4.64%、Amazon升3.66%、微軟漲3.12%、蘋果公司（Apple）升2.90%。另外，Intel升7.14%。
【04:05】中概股指數收漲2.80%
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌2.80%。其中，阿里巴巴ADR漲2.88%。
【03:50】油價收市漲跌不一 美元指數失守100
國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報101.38美元，跌1.50美元或1.46%。倫敦布蘭特期油收報118.35美元，則漲5.57美元或4.94%。
衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.96，跌0.54%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報158.95，跌0.39%。
【03:41】現貨金價升3.8% Bitcoin現報6.77萬美元
金價上升。現貨黃金每盎司最新報4,682.35美元，漲171.18美元或3.79%；日內高見4,580.65美元。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報67,736.27美元、24小時內約升1.8%。
【03:40】恒指夜期收報25,191點 高水403點
恒指夜市期指收報25,191點，升436點，較恒指收市24,788點，高水403點，成交28,336張。
【01:22】油價回落 紐約期油約跌2.5%
在伊朗總統開出停戰條件後，油價下跌，紐約原油期貨現時每桶100.34美元，跌2.54美元或2.47%。倫敦布蘭特期油每桶報 103.76美元，跌3.63美元或3.38%。
【01:14】Tesla及Nvidia漲逾4%
道指最新報46,096點，升880點或1.95%；納指最新報21,491點，升697點或3.35%；標普500指數現報6,492點，漲148點或2.34%。
重磅科技股方面，Nvidia升4.84%，暫為升幅最大道指成份股；Tesla升4.51%、Amazon漲3.92%、微軟升2.68%、Apple升2.55%。
本港時間3月31日
【22:41】Nvidia升3% Tesla及Amazon漲逾2%
道指最新報45,562點，升345點或0.76%；納指最新報21,146點，升351點或1.69%；標普500指數現報6,419點，漲75點或1.19%。
重磅科技股方面，Nvidia升3.18%，暫為升幅最大道指成份股；Tesla升2.21%、Amazon漲2.15%、微軟升1.86%、Apple升0.45%。
【22:43】油價微升 Bitcoin現報6.7萬美元
油價方面，紐約原油期貨現時每桶103.44美元，升0.56美元或0.54%。倫敦布蘭特期油每桶報 107.62美元，升0.23美元或0.21%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報67,201.63美元、24小時內約跌1%。