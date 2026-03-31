美股｜道指收市漲1125點　納指飆3.83%　標指升2.91%

市場憧憬伊朗戰事結束，美股周二（3月31日）大幅上揚，道指至收市漲1,125點，納指飆3.83%、標指漲2.91%，三大指數均創下去年5月12日以來最大單日漲幅。伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）當日表示，如能獲得保證防止攻擊再次發生，伊朗願意結束戰爭。在此之前，《華爾街日報》報道稱，美國總統特朗普（Donald Trump ，又譯川普）告訴助手，即使霍爾木茲海峽基本關閉，他也願意結束對伊朗的軍事行動。



圖為2026年3月16日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間4月1日

【04:25】Nvidia飆5.6% Tesla漲4.6%

道指收市報46,341.51點，升1,125.37點或2.49%；納指收報21,590.63點，漲795.99點或3.83%；標普500指數收報6,528.52點，漲184.80點或2.91%。

重磅科技股方面，Nvidia漲5.62%、Tesla漲4.64%、Amazon升3.66%、微軟漲3.12%、蘋果公司（Apple）升2.90%。另外，Intel升7.14%。

【04:05】中概股指數收漲2.80%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌2.80%。其中，阿里巴巴ADR漲2.88%。

圖為2022年5月，鏡頭下位於加州聖克拉拉的英偉達（Nvidia，又譯輝達）總部刻的公司標誌。（REUTERS）

【03:50】油價收市漲跌不一 美元指數失守100

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報101.38美元，跌1.50美元或1.46%。倫敦布蘭特期油收報118.35美元，則漲5.57美元或4.94%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.96，跌0.54%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報158.95，跌0.39%。

【03:41】現貨金價升3.8% Bitcoin現報6.77萬美元

金價上升。現貨黃金每盎司最新報4,682.35美元，漲171.18美元或3.79%；日內高見4,580.65美元。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報67,736.27美元、24小時內約升1.8%。

【03:40】恒指夜期收報25,191點 高水403點

恒指夜市期指收報25,191點，升436點，較恒指收市24,788點，高水403點，成交28,336張。

【01:22】油價回落 紐約期油約跌2.5%

在伊朗總統開出停戰條件後，油價下跌，紐約原油期貨現時每桶100.34美元，跌2.54美元或2.47%。倫敦布蘭特期油每桶報 103.76美元，跌3.63美元或3.38%。

【01:14】Tesla及Nvidia漲逾4%

道指最新報46,096點，升880點或1.95%；納指最新報21,491點，升697點或3.35%；標普500指數現報6,492點，漲148點或2.34%。

重磅科技股方面，Nvidia升4.84%，暫為升幅最大道指成份股；Tesla升4.51%、Amazon漲3.92%、微軟升2.68%、Apple升2.55%。

油價：圖為2026年3月2日，尼日利亞拉各斯（Lagos）一個原油儲槽。 （Reuters）

本港時間3月31日

【22:41】Nvidia升3% Tesla及Amazon漲逾2%

道指最新報45,562點，升345點或0.76%；納指最新報21,146點，升351點或1.69%；標普500指數現報6,419點，漲75點或1.19%。

重磅科技股方面，Nvidia升3.18%，暫為升幅最大道指成份股；Tesla升2.21%、Amazon漲2.15%、微軟升1.86%、Apple升0.45%。

【22:43】油價微升 Bitcoin現報6.7萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶103.44美元，升0.56美元或0.54%。倫敦布蘭特期油每桶報 107.62美元，升0.23美元或0.21%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報67,201.63美元、24小時內約跌1%。