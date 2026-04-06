美股｜道指收市升165點　納指及標指連升四個交易日

投資者正評估伊朗戰事結束的前景。美股周一（4月6日）上揚，道指至收市升165點，納指及標指連續第四個交易日上漲；油價微升。



圖為2026年4月2日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間4月7日

【04:15】Tesla跌2.2% 蘋果及Amazon漲逾1%

道指收市報46,669.88點，升165.21點或0.36%；納指收報21,996.34點，漲117.16點或0.54%；標普500指數收報6,611.83點，漲29.14點或0.44%。

重磅科技股方面，Tesla跌2.20%；Amazon升1.44%、蘋果公司（Apple）漲1.15%、Nvidia微漲0.14%，

【04:10】中概股指數收跌0.21%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.21%。其中，阿里巴巴ADR漲0.24%。

Tesla：圖為2022年3月22日，Tesla在德國格林海德（Gruenheide）的超級工廠開幕，現場展示一輛Model Y。（Reuters）

【03:59】油價微升 美元指數下跌

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報112.41 美元，漲0.87美元或0.78%。倫敦布蘭特期油收報109.77美元，漲0.74美元或0.68%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.98，跌0.24%。

【03:40】現貨金價下跌 Bitcoin逼近7萬美元

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,651.10美元，跌25.32美元或0.54%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報69,774.27美元、24小時內升逾3%。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間4月6日

【22:49】蘋果漲逾1% Tesla跌逾1%

道指最新報46,558點，升53點或0.11%；納指最新報21,926點，升47點或0.22%；標普500指數現報6,592點，升9點或0.15%。

重磅科技股方面，Apple升1.67%，暫為升幅最大道指成份股；Tesla跌1.03%、Nvidia跌0.57%。

【22:45】油價微跌 Bitcoin現報6.9萬美元

油價微跌，紐約原油期貨現時每桶111.36美元，跌0.18美元或0.16%。倫敦布蘭特期油每桶報 108.87美元，跌0.16美元或0.15%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報69,404.05美元、24小時內升逾3%。