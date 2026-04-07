美股｜伊朗哈爾克島受襲　道指早段曾挫逾400點　納指最新跌逾1%

市場關注中東局勢，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）限期伊朗7日晚上前達成協議，且美國證實向伊朗石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）發動攻擊。美股周二（4月7日）早段下跌，道指最多曾跌逾400點，納指最新仍挫逾1%。另外，油價上升，紐約期油最新漲逾3%。



圖為2026年4月2日，美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳內，一張桌上擺有美國總統特朗普（Donald Trump）的照片。（Reuters）

本港時間4月7日

【22:51】蘋果瀉逾4% Tesla跌近4%

道指最新報46,402點，跌267點或0.57%；納指最新報21,710點，挫285點或1.30%；標普500指數現報6,558點，跌53點或0.81%。

重磅科技股方面，消息指可折疊iPhone於工程測試階段遭遇挫折，蘋果公司（Apple）股價跌4.51%，暫為跌幅最大道指成份股；Tesla跌3.81%、Nvidia挫1.60%、Amazon跌1.19%、微軟挫1.19%。

【22:39】紐約期油升逾3% Bitcoin現報6.8萬美元

油價上升，紐約原油期貨現時每桶116.29美元，漲3.88美元或3.45%。倫敦布蘭特期油每桶報 110.44美元，升0.67美元或0.61%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報68,040.12美元、24小時內跌逾2%。