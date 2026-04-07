美股｜道指收市跌85點　盤中曾挫455點　納指及標指連升5日

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）要求伊朗達成協議的最後限期逼近，美股周二（4月7日）早段下跌，其後道指最多曾跌455點，納指最多挫1.75%、標指曾跌1.16%。但消息指美伊談判或現進展，巴基斯坦總理夏巴茲．謝里夫（Shehbaz Sharif）指外交努力仍在穩步推進，又促交戰各方停火兩周。美股於尾段大幅反彈，道指跌幅至收市收窄至85點；納指及標指至收市輕微倒升，連續第五個交易日上揚。 另外，油價漲跌不一，紐約期油微升0.48%、布油則微跌0.46%。



圖為2026年4月2日，美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳內，一張桌上擺有美國總統特朗普（Donald Trump）的照片。（Reuters）

本港時間4月8日

【04:25】蘋果跌2% Tesla挫1.75%

道指收市報46,584.46點，跌85.42點或0.18%；納指收報22,017.85點，漲21.51點或0.10%；標普500指數收報6,616.85點，漲5.02點或0.08%。

重磅科技股方面，消息指可折疊iPhone於工程測試階段遭遇挫折，蘋果公司（Apple）股價跌2.07%；Tesla跌1.75%、Nvidia升0.27%、Amazon漲0.46%。

【04:05】中概股指數收跌0.94%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.94%。其中，阿里巴巴ADR跌2.10%。

2018年8月1日，美國紐約中央車站的一家Apple專賣店。（Reuters）

【03:59】油價漲跌不一 美元指數下跌

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報112.95美元，漲0.54美元或0.48%。倫敦布蘭特期油收報109.27美元，跌0.50美元或0.46%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.98，跌0.12%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.73，升0.06%。

【03:50】現貨金價升逾1% Bitcoin現報6.89萬美元

金價上升。現貨黃金每盎司最新報4,711.84美元，升61.28美元或1.32%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報68,900.54美元、24小時內跌逾1%。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間4月7日

【22:51】蘋果瀉逾4% Tesla跌近4%

道指最新報46,402點，跌267點或0.57%；納指最新報21,710點，挫285點或1.30%；標普500指數現報6,558點，跌53點或0.81%。

重磅科技股方面，消息指可折疊iPhone於工程測試階段遭遇挫折，蘋果公司（Apple）股價跌4.51%，暫為跌幅最大道指成份股；Tesla跌3.81%、Nvidia挫1.60%、Amazon跌1.19%、微軟挫1.19%。

【22:39】紐約期油升逾3% Bitcoin現報6.8萬美元

油價上升，紐約原油期貨現時每桶116.29美元，漲3.88美元或3.45%。倫敦布蘭特期油每桶報 110.44美元，升0.67美元或0.61%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報68,040.12美元、24小時內跌逾2%。