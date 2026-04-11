內媒︰京東否認拓展網約車業務　另指新業務4月13日上綫

據內媒報道，京東 （9618） 與長安汽車合作的新業務「Open出發服務」即將推出，目前在App內進行灰度測試，並於山東濟南啟動內部測試階段，旨在對標行內其他出行平台。

不過據內媒最新引述京東汽車回應指，沒有在做網約車業務，新項目將於4月13日上綫。



日前報道指，京東此次或將摒棄傳統聚合平台接入第三方網約車模式，轉而選擇與長安汽車合作，推出「電商+車企」出行新模式。

京東MALL設有退稅優惠，合資格客戶在MALL內登記，再在過關時獲得退稅。（網上圖片）

有內媒去年初指，用戶在京東APP在搜尋「打車」時，會出現「國內打車服務」選項，點擊後跳轉至第三方小程序「易企出行」。該小程序提供即時、預約及接送機叫車服務，車型覆蓋普通、舒適、商務及豪華，並整合了曹操出行、飛的、陽光等多個網約車平台。不過，這一服務入口很快被關閉。

另有內媒當時引述京東相關人士指，京東App早於2022年已接入一家第三方的叫車服務，但暫未有推廣計劃。

易企出行為劉強東投資關聯企業

雖然如此，但「易企出行」與京東創辦人劉強東關係密切，有報道引述工商資訊顯示，「易企出行」的經營主體為上海途徑信息技術有限公司，該公司為劉強東的投資關聯企業。