信銀國際︰中東戰下看好港財管業務　冀錄高雙位數增長

市場關注中東戰爭局勢進展，信銀國際個人及商務銀行業務總監袁妙齡表示，隨著3月戰爭及地緣政治風險上升，市場波動較大並充滿挑戰，但相信香港仍機遇處處，在環球亂局中仍具備吸引力。她仍維持該行未來幾年業績及收入仍能保持雙位數字增長，當中財富管理業務有高雙位數字增長的目標。而今年也會擴張財富管理中心，並視乎業務需求而積極增聘前線等人手。



袁妙齡表示，過去三年持續增加人手，私銀人員增加38%至逾百人，專業投資顧問增加50%。財富管理業務若果未來具備前景，會積極增聘前線等人手。

將視乎業務需求積極增聘前線等人手

客戶投資取態方面，袁妙齡表示，受到中東戰爭等因素影響，會觀察到客戶投資取向會變得比較保守，會觀察局勢再決定是否進取投資，資產類別方面會偏好收益類產品。而事實上，去年下半年開始資金更為關注亞洲區，包括中港股市，目前相信仍沒有太大改變，資金仍有流入香港。她對於財富管理業務表現持樂觀態度，首季仍保持不錯增長，資產規模仍有雙位數字增長。

信銀國際去年個人及商務銀行業務經營收入及稅前盈利分別錄得26%及47%增長，當中財富管理業務更錄得高雙位數增長，投資及保險業務按年增幅分別達45%及38%。另外，去年未活期及儲蓄存款餘額按年增幅達23.7%，跑贏市場。

美國息口需要視乎中東戰爭情況

而去年新造按揭業務受到樓市回暖帶動，按年增長達128%，首季金額及總數按年及按季，也均有雙位數字增長。

袁妙齡表示，目前難以估計美國聯儲局息口政策，需要視乎中東戰爭情況。而事實上，本港樓市除了受息口因素影響外，也會視乎整體環境，經濟方面新冠疫情後，目前有更好增長動力。同時，本身樓市也相信有更大動力，政府人才計劃包括高才通等移民，而大學也新增更多非本地生，令增加住宅租務需求，令樓市有動力回暖。而香港按揭市場受惠於樓市回暖，住宅成交回升，望今年樓市仍能繼向上。

而整體貸款業務今年也望有雙位數字增長，動力來源自包括新客戶拓展、企業貸款等。去年貸款業務也有單位數字增幅。