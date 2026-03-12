內地實體舖全撤　萬寧劉家昌：轉攻跨境電商　租金回升覓舖難度增

政府統計處公布，本港零售業總銷貨價值連升九個月，一月升幅更較預期大，零售業復甦勢頭持續。DFI零售集團－萬寧香港、澳門及中國常務董事劉家昌接受《香港01》訪問表示，萬寧香港及澳門去年的同店銷售按年增長5%，另香港門市目前為307間，著重於新開發區覓舖擴充，目標今年擴充至超過310間門市。



對於去年零售商頻密打折促銷，他直指零售價格戰並不健康，長遠將加速實體零售業的「消亡」。針對港人北上消費熱潮，他冀萬寧能運用智能健康科技，走出差異化路線，以吸引更多本地市民留港消費。



萬寧今年目標逾310間 租金回升覓舖難度增

萬寧目前在香港擁有307間門市、澳門21間。劉家昌表示，集團全年目標擴充至超過310間門市，實際數字視乎能否找到合適鋪位。新舖選址著重於新發展區等，今年暫已新開兩間門市，其中一間正正位於西沙GO PARK。他亦坦言，隨着來港的內地遊客數量增加，零售市道復甦之餘，商舖租金亦開始回升，尋找合適舖位較過去兩年困難，尤其在遊客區。

遊客區門市業務增長明顯強於本地社區

去年萬寧香港及澳門的同店銷售按年上升5%。劉家昌更透露，當中遊客區門市的業務增長明顯強於本地社區舖，但兩者均錄得正增長。他亦強調，銅鑼灣、尖沙咀及旺角等遊客區的門市僅佔全線約一成多，因此萬寧的始終定位在本地社區，主要做本地人生意。

DFI零售集團－萬寧香港、澳門及中國常務董事劉家昌表示，萬寧全年目標超過310間門市，今年暫已新開兩間門市。（湯致遠攝）

內地實體舖「非常困難」 轉為跨境電商

談及內地業務，萬寧全數線下門市已於今年一月中停運。劉家昌指，萬寧去年已陸續關閉16間內地實體門市。他解釋，過去數年內地消費者的購物模式已大幅轉向線上，「在內地營運實體舖是非常困難。」不僅限於內地本土品牌，連港資品牌亦面臨同樣挑戰。翻查資料，莎莎國際（0178）於2025年6月份公佈，內地18家實體門店全部關閉，進軍內地市場20年後正式完全撤退。

他透露，萬寧現轉而發展跨境電商業務，主要服務大灣區消費者。雖然整體規模未完全恢復至以往水平，但透過內地社交媒體加強宣傳香港獨家或信譽良好的產品，帶動跨境電商的銷售額，於今年首兩個月錄得雙位數增長。他另指，內地遊客來港時在萬寧實體舖選購產品，回內地後有機會再透過跨境電商平台回購，從而建立閉環式的消費循環，不失為另一種良好的發展模式。

萬寧現轉而發展跨境電商業務，主要服務大灣區消費者。（湯致遠攝）

劉家昌：零售價格戰「唔健康」、壓力將愈大

去年本港零售市場價格戰加劇，各零售商減價促銷的頻率大幅增加。對此劉家昌直指，價格戰「唔健康」。短期雖有利於消費者，長期而言，「作為零售商，其實壓力越來越大，所以會有Trade off（抵消）。」若零售商的利潤減少，資源就無法投放於服務質素及顧客體驗上，最終實體舖完全失去與網購的差異性，加速實體零售失去存在價值，消費者便全面轉向網購。

劉家昌直指，零售價格戰「唔健康」，短期雖有利於消費者，長期而言會加速實體零售失去存在價值。（湯致遠攝）

著重高價值 獨賣產品SKU年增兩成

對此劉家昌強調，未來萬寧的促銷策略希望傾向精準，例如針對重點產品類別提供組合優惠，引導消費者認識更多高價值產品，而非全線統一折扣。在產品策略上，他指著重「價值」而非「價錢」。

萬寧正調整產品組合，減少與超市重疊的傳統大眾化日用品，轉而與不同品牌獨家合作，引入更高質、高價值的產品，譬如頭皮護理及醫學護膚領域，並為消費者提供更細分的不同類別產品。劉家昌另透露，萬寧獨賣產品的庫存單位（SKU）於去年全年增長約20%，銷售額則佔整體約18%。

劉家昌透露，萬寧獨賣產品的SKU（最小存貨單位）於去年全年增長約20%，銷售額則佔整體約18%。（湯致遠攝）

須吸引港人留港消費 以健康科技突圍

面對港人北上消費的衝擊，劉家昌認為，本地零售商生存的關鍵，在於能否為本地消費者創造留港消費的理由。他指出，傳統「貨架上賣貨」的模式已缺乏差異性，將難以應對市場轉變。因此萬寧現時已投放資源，於市場需求逐漸增加的健康養生（Wellness）領域, 透過健康科技工具及團隊，為顧客推介合適的產品，對銷售轉化有明顯幫助。去年萬寧香港及澳門的同店銷售中，健康保健類別表現最為突出，部分產品更錄得接近雙位數增長。

11間門市試行智能皮膚檢測儀 年內擬擴展至65間

他分享稱，去年第四季起萬寧在本港11間門市試行智能皮膚檢測儀，顧客試用後，約有70%會選購相關產品， 平均消費亦較一般門店增加三倍。「過去美容顧問向顧客推薦產品，他會半信半疑，覺得你只是想做生意。」但若然透過儀器提供皮膚健康數據，顧客信任度將提升，銷售額便隨之增長。劉家昌透露，該檢測服務今年將大幅擴展至65間門市。

智能中醫館客單價增四倍 利潤足以覆蓋成本

除此之外，劉家昌指出，目前全港萬寧門市設有三間智能中醫館，提供免費中醫診症服務，診金全免，而藥費約每日90元。他笑稱，顧客經中醫診療後往往受到啟發，傾向購買更多保健產品，尤其是中式滋補品，帶動平均消費增長約四倍，增幅高於皮膚檢測服務。

競爭對手屈臣氏早年曾涉足中醫服務，劉家昌直言，但現時已非投放重點，且多採用外部合作模式。他強調，萬寧中醫師全部為自聘員工，能夠更直接管理服務質素，又指出初步顧客調查顯示八成以上反饋正面，其中年輕族群的接受度尤為突出，評分遠高於年長消費者。

冀全港每區至少開設一間中醫館

他認為，若三間試點門市在投資回報、銷售表現及顧客反饋各方面持續正面，希望最終做到全港每區至少開設一間中醫館。至於成本方面，劉家昌亦透露，增設上述健康科技工具及團隊所產生之利潤，目前已能覆蓋其支出。

劉家昌強調，萬寧中醫師全部為自聘員工，能夠更直接管理服務質素。（湯致遠攝）

劉家昌展望：零售市道正面樂觀、機遇大於挑戰

展望2026年零售前景，劉家昌坦言挑戰客觀存在，包括同業價格競爭加劇及港人北上消費持續。但他更着眼於機遇，即本港消費者對健康生活的追求日益強烈，萬寧在其中均有角色可以扮演。加上政府積極推動社區藥房及中醫院發展，與集團的策略方向不謀而合。劉家昌總結道，對今年零售市道抱持正面樂觀態度。