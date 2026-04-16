內地首季經濟按年增長5%　國統局︰首季經濟表現可圈可點

國家統計局今天（16日）發佈2026年首季國民經濟運行情況。首季度國內生產總值334,193億元（人民幣‧下同），按不變價格計算，按年增長5%，比上年四季度加快0.5個百分點。



分產業看，第一產業增加值11,941億元，按年增長3.8%；第二產業增加值116,135億元，增長4.9%；第三產業增加值206,117億元，增長5.2%。

按季比較，首季GDP增長1.3%。

國家統計局數據顯示，一季度，全國居民人均可支配收入12782元（人民幣‧下同)，比上年同期名義增長4.9%，扣除價格因素，實際增長4%。分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入16,549元，增長4.2%，扣除價格因素，實際增長3.2%；農村居民人均可支配收入7,433元，增長6.1%，扣除價格因素，實際增長5.4%。

按收入來源分，首季，全國居民人均工資性收入7,319元，增長4.9%，佔可支配收入的比重爲57.3%；人均經營淨收入2,207元，增長6.6%，佔可支配收入的比重爲17.3%；人均財產淨收入1031元，增長1.6%，佔可支配收入的比重爲8.1%；人均轉移淨收入2,225元，增長5.1%，佔可支配收入的比重爲17.4%。

當局又指出，3月份失業率為5.4%，高於前值的5.3%。預測值為5.2%。

國家統計局副局長毛盛勇在國新辦新聞發佈會上表示，首季經濟表現可圈可點，充分彰顯了經濟的強大韌性。從數據看，供需兩端都有明顯改善，農業生產形勢較好，工業增加值比上年同期加快1.1個百分點，服務業保持較快增長；從需求端看，一季度社會消費品零售總額同比增速比上年加快0.7個百分點，固定資產投資增速由負轉正，貨物進出口總額從季度來講是近五年最高增速。去年一季度經濟增速高，在高基礎情況下，今年經濟還能實現開局良好，充分體現了中國經濟的韌性。

毛盛勇又表示，2025年內地全社會的固定資產投資總量已經超過49萬億元，所以社會各界關心固定資產投資，一方面既要關心投資的規模和速度，更要關心關注固定資產投資的結構、效益、質量以及可持續性。他又指出內地需要做更多的有效投資，以推動民生改善、新質生產力的成長、經濟社會高質量發展。