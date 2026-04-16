美股｜道指收市漲115點　納指標指再破頂

以色列與黎巴嫩同意臨時停火10天，加上美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）暗示美伊或於周末再次會談，美股周四（4月16日）上揚，道指至收市升115點，納指及標指連續第二日創新高紀錄。



圖為2026年3月24日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間4月17日

【04:21】微軟升2.2% Dell飆近9% AMD升7.8%

道指收市報48,578.72點，升115.00點或0.24%；納指收報24,102.70點，漲86.69點或0.36%；標普500指數收報7,041.28點，漲18.33點或0.26%。

重磅科技股方面，微軟升2.20%；蘋果公司（Apple）跌1.14%、Tesla跌0.78%、Nvidia跌0.26%。另外，Dell升8.91%、AMD升7.80%、Intel漲5.51%。

【04:05】中概股指數收漲1.74% 阿里巴巴升4%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲1.74%。其中，阿里巴巴ADR升4.01%。

資料圖片：阿里巴巴標誌。（Reuters）

【03:59】美元指數微升

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於98.21，升0.16%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.26，升0.14%。

【03:35】現貨金價變化不大 Bitcoin現報7.5萬美元

金價微升。現貨黃金每盎司最新報 4,791.47美元，升0.67美元或0.01%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報74,999.86美元、24小時內變化不大。

【03:30】恒指夜期收報26,229點 低水165點

恒指夜市期指收報26,229點，跌122點，較恒指收市26,394點，低水165點，成交23,454張。

油價：圖為2022 年8 月10 日，位於捷克的友誼輸油管道（Druzhba pipeline）。（Reuters）

本港時間4月16日

【22:53】Tesla蘋果跌近2%

道指最新報48,411點，跌52點或0.11%；納指最新報24,002點，跌13點或0.06%；標普500指數現報7,022點，跌0點或0.00%。

重磅科技股方面，Tesla挫1.92%、蘋果公司（Apple）跌1.93%、Amazon跌0.90%、Nvidia跌0.33%。

【22:43】油價升逾2% Bitcoin約報7.4萬美元

油價上升，紐約原油期貨現時每桶93.38美元，升2.09美元或2.29%。倫敦布蘭特期油每桶報 97.82美元，漲2.89美元或3.04%。