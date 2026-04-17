商湯折讓8.6%配售B股　集資逾32億元　股價早段跌3.8%

商湯（0020）再次配股集資，公布，擬向不少於6名承配人，配售17億股新B類股份，佔擴大後B類股份數目約4.09%；每股配售價1.91元，較周四（16日）收市價2.09元折讓8.61%。



商湯預期，是次配股集資所得約32.47億元，集資淨額32.3億元，預計在今年12月底前悉數使用。

公司指出集資取得的資金中，40%用於擴大公司人工智能（AI）基礎設施SenseCore商湯AI大裝置的規模，特別是基於國產芯片的國產化AI超算集群擴容，同時升級公司國產化AI雲的技術棧，為集團即將推出的AI詞元計劃（token plan）提供基礎設施；30%將用於支持生成式AI的研發工作，核心聚焦公司SenseNova日日新系列的持續創新達到全球頭部水平，包括但不限於基於自研NEO架構打造的原生多模態大模型的研發，同時拓展本公司AI詞元計劃（token plan）的產品供給以實現商業化落地；20%將用於持續探索AI在創新垂直領域的技術融合與實踐，包括但不限於用原生AI技術賦能教育、軟件即服務（SaaS）、軟硬結合產品等領域；10%將用作一般營運資金。

商湯最新報2.01元，跌3.8%，成交額為2.35億元。