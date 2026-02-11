金發局行政總監董一岳入市　2210萬買西半山瓊峰臺、廿年升值逾倍

市場再錄名人入市個案，金發局新任行政總監董一岳新近擲2,210萬元買入西半山瓊峰臺三房連車位，是打破屋苑兩年半交投冰封局面，上手業主20年帳面大賺1,210萬元離場。



資料顯示，是次成交為西半山巴丙頓道瓊峰臺中層A室，實用面積1,377平方呎，屬三房間隔，望山景及海景，上月以2,210萬元連車位沽出，呎價16,049元。

至於新買家為董一岳（TUNG YAT NGOK ROCKY），以及黃瑜（HUANG YU SHELLEY）聯名方式入市，當中其中一名買家與金發局新任行政總監董一岳同名，料為同一人 。

金發局新任行政總監董一岳。

上手持貨業主20年 帳面升值1.2倍

至於，原業主2006年以1,000萬元購入單位連車位，持貨至今20年，是次轉手帳面升值1,210萬元，物業期內升值1.2倍。