金發局新舵手上任首站訪印尼　開拓東盟、中東非「飲啖茶」便成事

環球地緣政治及中美貿易戰等風險持續，金發局新任行政總監董一岳首以此身份受訪時表示，會關注焦點市場，到訪當地並和決策者等進行閉門交流等。今年他上任後出訪首站將為東盟國印尼，為港探索伊斯蘭教金融之路。另外今年內，金發局也會加強與歐美傳統市場連接，計劃到訪英國倫敦、美國。



董一岳透露，將會有中東主權基金會來港成立亞洲區辦公室。 (Photo by Ross Kinnaird/Getty Images)

預告有中東主權基金會 來港成立亞洲區辦公室

歐美傳統外資方面，自去年中國DeepSeek的出現，已吸納不少歐洲資金流入，而美國投資者也會對香港市場具信心，在二級股市交投方面，也可以看到有回流香港，但一級市場方面由於政策等關係而仍有顧慮。

對於新朋友東盟及中東，至今多見資金或企業「走出去」，相較仍未見有大量資金及企業「走進來」。董一岳解釋，其實這些市場如與中國人做事方式類似，需要先打好關係建立信任，而非短時間內靠開一次會或「飲啖茶」就可以吸引其來，需要時間去建立關係。

東盟企業上市規模市值較中東為小

他透露，將會有中東主權基金會來港成立亞洲區辦公室。同時，不少東盟企業也會考慮來港上市，在目前地緣政治環境下，相信都會考慮作為國際金融中心的香港。

他表示，金發局對香港金融市場其中一項關鍵建議，是擴闊互聯互通機制，涵蓋更多在香港上市的國際公司，包括來港第二上市的公司，能夠建立機制納入港股南向通，讓內地投資者能通過香港市場，投資於國際企業，而這樣也有利吸引更多東盟及中東企業來港上市。

董一岳表示，東盟及中東如與中國人做事方式類似，需要先打好關係建立信任，而非短時間內靠開一次會或「飲啖茶」就可以吸引其來投資，需要時間去建立關係。（顧慧宇 攝）

另外，在現行框架下，雙重主要上市 股份的成交量及流通調整後之發行股份數，會反映在換手率之中，成為是否可被納入指數、並進一步影響其是否有機會進入南向通合資格範圍的其中一項重要因素。對雙重主要上市公司而言，若整體規模不小，但如在港的成交量與發行股份數有限，要符合這類要求，操作上並不容易。

建議港府發長期債券吸耐性資本

而對於首站出訪選擇印尼，董一岳指出，印尼屬於繼中國及印度後第三大人口密集國，當地在伊斯蘭金融方面發展得比較成熟，可以作為香港的參考。同時，中國與印尼兩地在大宗商品資源、電動車及鋰電池等交易頻繁，在目前地緣政治環境下，相信印尼會是可以深耕的市場。

不過，董一岳也承認，東盟企業上市規模往往市值相較中東不會太大，其多為聯合企業，往往會分拆較小規模的子公司上市。中東方面，早前港股ETF在沙特上市後，交投未見太熾熱，希望透過路演等方式，能夠加強當地投資者對香港投資產品等方面的認識。

董一岳表示，會倡議建立有效的收益率曲線，港府可考慮發行長期債券，例如北都發展，以發揮關鍵作用。（夏家朗攝）

金發局去年12月發表的資本市場研究報告，標題為「香港資本市場領航之路：超級聯繫人數碼時代的全球資本樞紐」。報告發表後，展開了廣泛諮詢，至今已與超過 400位金融及專業服務機構管理層交流，並將持續與業界溝通。當中除了建議擴闊互聯互通機制外，關於吸引長期「耐心資本」的焦點議題獲得廣泛迴響。金發局將持續進行相關討論，目標是在2026年中發布更新報告，提出更具體的建議。

遷冊香港稅率可減半至8.25%

董一岳表示，會倡議建立有效的收益率曲線，港府可考慮發行長期債券，例如北都發展，以發揮關鍵作用。此舉既能滿足保險公司、退休基金等長線投資者的需求，也能為需要穩定資金的項目提供融資。而發展債券市場也能夠作為投資市場的「避風港」，因當股市動盪時，能夠減低資金流出香港市場。

董一岳表示，將聚焦於使香港成為支付公司的首選樞紐，隨著全球央行數字貨幣（CBDC）、穩定幣及其他數字貨幣等新型支付方式的興起，這項工作愈顯重要。

他又指出，香港新的遷冊機制成功吸引國際保險集團將總部設於香港。其影響遠超出象徵意義；這意味著將關鍵決策部門，包括高級財資管理職能，遷移至香港。這對實體經濟所產生的蝴蝶效應將會十分顯著。這些企業落戶香港後，管理其龐大資產負債表的財資主管，將能充分運用香港作為全方位風險管理中心的優勢。他們可受惠於香港的企業財資中心稅務優惠，合資格利潤（包括利息收入、對沖收益及向非香港關聯企業提供財資服務的收費）的稅率可減半至8.25%，同時獲得多種貨幣對沖工具及財資產品的高流動性。

聚焦於使香港成為支付公司的首選樞紐

再者，隨著中國內地企業以香港作為跳板「走出去」，專屬自保保險公司的設立正加速增長，加上企業為優化風險組合而日益增加的再保險活動，這些發展突顯香港正演變為亞洲全方位的風險與資本樞紐。

董一岳表示，展望未來，金發局的研究工作重點之一是深化下一版資本市場報告，其中會特別探討吸引耐心資本的具體機制。此外，憑藉香港獨特的「一國兩制」優勢，將聚焦於使香港成為支付公司的首選樞紐。隨著全球央行數字貨幣（CBDC）、穩定幣及其他數字貨幣等新型支付方式的興起，這項工作愈顯重要。