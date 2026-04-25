伊朗戰事陰霾漸散　把握「ETF通」新星跨地域投資優勢｜聶振邦

伊朗戰事自2月底起維持逾一個月，4月上旬迎來好消息，美伊進行和談並同意暫時停戰兩週。雖未見達成協議，但至少迎來戰事邁向結束曙光，亦意味著環球股市表現最壞時間已過去，對有意早著先機投資者現屬進場良機。



不過投資環境與不確定的地緣政治局勢並存已成新常態，所以風險管理成了投資必要一環。倘要成就穩中求進，分散投資是有效方法，卻要面對成本管理問題，令近年投資目光多轉移至聚焦在具有良好往績表現，或由卓越基金經理操盤的ETF之上。

獲ETF「互聯互通」納入吸引南向資金

筆者留意於2025年《福布斯》「全球上市公司2000強」中位列第27的中國平安（2318）旗下的平安資管（香港）已在全球投資領域上積累了多年的經驗，旗下中國平安CSI香港高息股ETF（3070/9070）是目前香港成立時間最長的高息股主題ETF，14年來收益表現持續強勁。

中國平安（2318）旗下的平安資管（香港）已在全球投資領域上積累了多年的經驗（Getty Images）

兩地交易所近日宣佈今年5月初有新一批ETF被納入「互聯互通」，平安科技精選ETF（3406/9406）及平安東西方股票精選ETF（3477/9477）均在列，因其投資組合有約40%或以上投資於美股，可為內地投資者帶來佈局美國核心資產的機會，預計「入通」後會吸引內地南下資金，故此香港投資者可考慮提前部署。兩款ETF在同類產品中管理費較有競爭力，僅為0.55%，相對其他可比擬ETF的0.99%管理費，吸引力絕對更勝一籌。

提供穩定現金流和抗跌能力的投資

對於既關注地緣政治局勢影響，亦希望捕捉中美市場圖利機會的投資者，不妨留意平安東西方股票精選ETF（3477/9477）。該ETF追踪「Solactive全球太平洋股票精選港元淨收益指數」，精選優質高息港股及美股大盤藍籌，同樣採用港股和美股60%：40%比例，實現風險分散與收益增強。

該ETF剛於今年3月榮獲《亞洲資產管理》頒發2026年度創新ETF大獎，投資於亞太地區自由流通市值較大的股票。目前該ETF港股部分的高股息資產涵蓋金融、地產等傳統行業，提供穩定現金流和抗跌能力；美股則由覆蓋科技、消費、醫療等行業的市值領軍企業組成。

關注年中科技類美股機遇

另一隻平安科技精選ETF（3406/9406）追踪「萬得科技精選港元淨收益指數」，覆蓋全球市值最大的中美科技巨頭表現。參考該指數4月最新的60隻成份股分佈，中股及美股均為30隻，精選AI、互聯網、半導體等領域市值最大企業，包括英偉達、亞馬遜、蘋果、微軟、阿里巴巴及騰訊等。

受到地緣政治影響，估值較高的美國科技股近期已出現明顯回調。（示意圖，Unsplash@Arturo Añez）

受到地緣政治影響，估值較高的美國科技股近期已出現明顯回調，惟每當局勢稍有緩和，該類股票即出現強勁反彈，顯示科技股依然是市場焦點，投資者對其仍保持長期樂觀預期。環伺全球，中美兩國的AI產業發展最受關注，尤其值得留意的是，美股於今年年中即將迎來SPACE X等重磅新股上市，有望再度帶動科技類美股及港股，可以關注該「港+美」科技ETF以把握今次機遇。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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