攬500億淨現金　變3年半投7地　信和晒冷啟示

香港樓市自去年下半年起逐漸復蘇，不論在價格及成交量方面均見增長。據差餉物業估價署數據顯示，去年香港樓價累計升幅達3.25%，成功扭轉了連續三年的下跌走勢；全年住宅物業交投量則達到6.2萬宗，按年大增 17%。



有關趨勢延續至今年，反映樓價走勢的中原 CCL 指數在首季累積升幅達5.59%。同期的一手、二手住宅物業成交宗數達到1.7萬宗，不僅按年急升63%，更創下過去15年來的新高。

隨著樓市穩步復蘇，發展商入市買地的意欲也隨之增加。自 2025 年下半年起，政府及港鐵先後推出多幅地皮，包括屯門海珠路地皮、荃灣永順街與德士古道交界住宅地，以及錦上路站二期住宅發展項目。這些地皮均獲得多間發展商踴躍入標並成功批出，充分反映出發展商對後市的信心已明顯增強。

錦上路站一帶環境。（資料圖片）

信和添食錦上路項目 投資額逾130億

在眾多發展商之中，表現最為樂觀、最積極的肯定非信和置業莫屬。

位於港鐵錦上路站的二期住宅項目於日前截標，吸引了多家發展商參與競爭，包括長實（1113）、新地（0016）及恒地（0012）等市場常客；最終，該項目的發展權由信和牽頭的財團成功奪得。

信和主席黃永光指出，錦上路站二期項目的總投資額將超過130億元。

整個項目分為住宅及商場兩大部分，合共建築面積超過120萬平方呎。其中，住宅部分的建築面積約為76.8萬平方呎，預料可提供1,290個單位。在投得項目後，信和主席黃永光指出，整個項目的總投資額將超過130億元，換言之，每平方呎的平均投資成本約為1.07 萬元。

黃永光又表示，集團對國家及香港的前景充滿信心，並強調信和將興建優質的住宅項目，以配合區內的基建及產業佈局，為北部都會區的高質量發展作出積極貢獻。

3年半內累奪7項目 囊括鐵路上蓋及市區重建項目

由於錦上路第一期住宅項目「柏瓏」的發展商，正是由信和、嘉華（0173）及中海外（0688）組成的財團，因此信和願意對二期項目再押重注，實屬合理。不過，熟知市場的人都知道，信和近年在本港土地市場表現得十分活躍。

信和與鷹君合作的財團在今年1月，以16.1億元奪得牛頭角佐敦谷地皮，每呎地價約4,339元。

由去年下半年樓市開始回升起計算，由信和牽頭的財團已合共奪得三個住宅項目發展權。除了剛獲得的錦上路二期項目外，今年1月，信和與鷹君合作的財團以16.1億元奪得牛頭角佐敦谷地皮，每呎地價約4,339元；去年8月，信和更以10.89億元、獨資方式奪得位於屯門海珠路的住宅地，以可建樓面面積28.2萬平方呎計算，每呎樓面地價為 3,860 元，較市場預測上限高出37.8%。信和出價如此進取，可說是公司看好香港樓市的最佳證明。

其實，信和不單止在樓市氣氛好轉時入市，在樓市處於調整期時一樣積極參與投地。翻查資料：

2023 年 12 月：信和牽頭財團以19.3億元投得市建局盛德街項目，其出價較次標高出整整七成。

2023 年 9 月：信和牽頭財團以53.5億元投得啟德區住宅地，每呎樓面地價為5,392 元。

2022 年 10 月：信和與招商局置地合組財團，以24億元奪得市建局土瓜灣榮光街重建項目。

若計及以獨資方式斥資近2.04億元投得的大嶼山長沙住宅地，信和及其牽頭的財團在過去約三年半時間內，合共奪得七幅地皮或住宅項目發展權，用於買地及承諾投資的金額起碼超過250億元。雖然多個項目是以合資方式進行，但信和及其財團夥伴的投資行為橫跨了整個樓市調整周期，這明確反映出他們對本港樓市前景信心十足。

手持逾500億淨現金 入市舉動具指標

信和置業這位樓市「大好友」究竟是如何煉成的？適逢近年美國聯儲局啟動減息，降低了買家的入市成本，推動樓市逐步復蘇；而信和在多年間積累了大量現金，並在市場調整期減少出手，讓公司擁有足夠實力伺機「掃貨」。

冠絕同行的淨現金水平

翻查資料顯示，從2021年6月底至2025年6月底的財政年度，信和手頭持有的現金及銀行結存一直介乎440億至512億元之間。截至去年12月底的中期業績，信和擁有的現金及銀行存款更合共達到532億元；在扣除17.99億元 的總借貸後，該公司擁有淨現金514億元。

信和的現金水平遠高於恒地、新地及新世界（0017）（三者現金結存介乎約195億至220億元），甚至較長實高出超過100億元。更重要的是，長實及恒地等發展商目前仍處於淨負債狀態，信和卻是少數擁有逾500億元淨現金的發展商。正是憑藉這份財務實力，讓信和能在其他發展商致力減債期間，依然有餘力積極入市買地。

強勁的資金回籠能力

信和能累積巨額資金的關鍵，自然與香港樓市復蘇及物業交投暢旺有關。根據中期業績，截至去年12月底的上半年，信和應佔物業銷售收入逾69億元，按年大增182.4%。公司指出，從去年7月1日至今年2月13日，合共售出2,325個單位，當中信和應佔份額為1,052個。

其中，由信和牽頭發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，首輪開售的254個單位在7小時內悉數沽出，單日套現逾18億元。開售約一個月，該項目累計售出608伙，套現金額超過53億元。隨著資金快速回籠，公司也獲得了更多用於未來投資的「子彈」。此外，收租物業亦是穩定來源，財政年度上半年應佔總租金收入超過17 億元，淨租金收益達13.56 億元。

券商普遍給予正面評價

多間券商對信和的前景給予正面評價。摩根大通將信和、新地及長實列為發展商首選；美國銀行直言看好信和，給予「買入」評級，目標價為13.3 元。花旗及摩根士丹利則分別將目標價上調至14.2元及12元。若以花旗的目標價計算，對比信和4月24日的收市價12.34 元，潛在升幅超過15%。

97年高價購小西灣地王後曾陷困難

信和這位樓市「大好友」以往亦曾經歷過難關，這也突顯了今次出手的深層意義。

回顧1997年3月，信和牽頭的財團參與競投小西灣地皮。由於當時正值樓市高峰期，各大發展商競爭激烈，經歷了超過兩小時的競投後，最終信和以118.2億元（超出底價87%）奪得地皮，成為當時的新地王。該地皮總成本約為每呎6,000元，時任主席黃志祥更預期項目落成後，每呎售價可達8,000元。

然而，1997年下半年亞洲爆發金融危機，股市及樓市均大幅下跌，信和一度陷入困境。據資料顯示，信和於1998年連番推出五個項目，在一年內合共售出4,000伙、套現200億元；同時透過向政府申請更改圖則，增加小西灣項目的可建樓面面積，才逐步渡過難關。而該地皮，就是今日著名的藍灣半島項目。

信和等將小西灣地王發展成住宅項目藍灣半島。（Getty）

隨著難關渡過，信和近年多採取合資方式發展項目，變相降低了投資風險。同時，公司透過積極賣樓加快資金回籠，多年來累積了巨額資金，促使信和無論在周期高位或低處，均有伺機出手買地的空間。

更重要的是，目前香港樓市周期已觸底反彈，加上息口回落，以及政府減少賣地後，潛在供應難以大幅增加。以上種種因素，均讓買地興建房屋的投資回報增加。信和願意今次押下重注，或許反映出香港樓市及經濟有望延續復蘇步伐。