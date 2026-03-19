信置海瑅灣設逾8.3萬呎會所　明日大單位截標、預告下周開價

由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，早前推254伙向海大單位招標，該批單位明日中午12點截標。



另信和置業主席黃永光亦夥港鐵物業及國際業務總監鄧智輝參觀項目展銷廳，稱屬康城站項目最後一期，用料上乘。



不乏大手客 最快下周開價

信和置業執行董事田兆源表示，招標單位暫獲內地、韓國藉等準買家查詢，當中不乏大手客，將於短期內公布招標結果，另預告最快下周推出首張價單應市。項目同時亦獲不少準買家查詢海景及細單位，查詢人數佔一半。

信和置業執行董事田兆源。（黃祐樺攝）

設逾8.3萬平方呎連園林會所 分五大主題

項目亦設逾8.3萬平方呎連園林會所「CLUB MIRABELLE」，細分設五大主題，當中設施包括50米無邊際游泳、25米室內游池、逾3800平邊呎兒童會所、臨海健身室、海天農莊，以及多元運動場。

↓↓連園林會所「CLUB MIRABELLE」↓↓