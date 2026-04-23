星展調查︰父母冀為下一代預留500萬流動資產　另重視子女抗逆力

父母總希望保留一筆財富予子女，既為了財富傳承，以及希望給予子女未來發展空間。可是父母應該從何時起作出準備，以及應該劃撥多少資金予子女？星展銀行早前針對超過800名位於香港及大灣區的父母進行調查，顯示財富傳承已不再是人生晚期的決定，愈來愈多父母早於子女4歲時便開始規劃，並為下一代預留平均500萬元的流動資產。



是次調查於2026年2月至3月期間進行，收集800名香港及其他大灣區城市高資產值父母的見解，受訪者均育有16歲或以下子女，且個人流動資產多於100萬元。是次調查反映當前高資產值父母在財富傳承方面的轉變。

近7成父母視抗逆力子女最重要特質

調查顯示，除了資金保障，父母日益重視子女的「未來應對能力」。69%受訪父母將抗逆力列為子女最重要的特質，其次為財務獨立（57%）。此外，94%的父母認為理財教育是成長過程中不可或缺的一部分，當中三分之二更認為應在13歲或更早前就需要開始培養。

是次調查同時反映超前部署的重要性。財富傳承規劃呈明顯的提早趨勢，大灣區家長展現出極高的重視程度，比例達90%，高於香港家長的74%。儘管傳承意向強烈，但在實際執行上仍有提升空間，目前僅有29%的受訪家庭制定了全面的傳承計劃。然而，31%的父母在子女仍在求學階段便展開規劃，並預期為子女預留平均500萬元的流動資產。大灣區父母傾向以投資及人壽保險作為傳承工具，而香港父母則較依賴儲蓄。兩地父母均重視方案的靈活性（62%）及傳承時機（56%），反映市場對度身訂造及具彈性的策略需求殷切。

逾9成父母希望子在海外接受教育

在為下一代提升未來競爭力上，國際視野亦相當重要。調查指出91%的受訪父母考慮海外教育。大灣區父母偏愛香港和新加坡，而香港父母則傾向於英國、澳洲和紐西蘭。

星展香港區零售銀行業務及財富管理業務規劃、客戶策略及產業生態系統主管關家敏表示：「是次調查反映高資產值父母在財富傳承方面，展現出積極和前瞻性思維。家長們提早規劃，投資目標具針對性，並尋找可以協助他們建立財務韌性的合作夥伴。此外，他們希望子女具備全面的金融知識，以確保他們對未來的財富管理有必要的信心。提早規劃財富傳承的趨勢，加上對值得信賴的銀行合作夥伴提供的專業建議有強烈偏好，均為星展香港提供獨特機遇，制定全面的解決方案，以滿足新一代家庭不斷變化的需求。」