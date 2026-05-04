特斯拉「開源」背後的陽謀｜方保僑

近日科技界最受矚目的話題，莫過於特斯拉（Tesla）展示了其人形機器人Optimus的最新技術進展，特別是其手部構造的革新。這不僅是技術演示，更像是一場精心佈局的商業博弈。看著那雙擁有22個自由度的靈巧手，我不禁聯想起多年前馬斯克公開電動車專利那一幕。當時不少人質疑其動機，而今天同樣的疑問再次出現：一家以汽車起家的公司，為何要如此高調地公開其核心機器人技術？



要看懂這一步棋，我們需先認清目前人形機器人行業的技術瓶頸。過去多年，機器人在行走與平衡方面已大幅進步，但手部始終是最難突破的一環。傳統設計多將微型電機直接嵌入手掌或指節，導致結構複雜、重量增加、成本高昂，同時維修困難且耐用性不足，使其難以進入實際應用場景。

特斯拉（Tesla）展示了其人形機器人Optimus的最新技術進展。（Getty Images）

然而，特斯拉徹底顛覆了這個底層邏輯。他們回歸生物學的本源：人類的手指靈活，並非源於手指本身，而是來自前臂肌肉透過肌腱的拉動。特斯拉最新的設計正是復刻了這種「拉索驅動」機制，將執行器移至前臂，並使用高強度纖維繩索帶動關節。這種設計不僅讓手掌空出空間安裝更多傳感器，更大幅提升了耐用度與維修便利性。更重要的是，這是一套為「量產」而生的方案，將零件成本與組裝難度降低到工業化生產的門檻之內。

當年特斯拉公開電動車專利，並非單純的慈善行為，而是擴大整個新能源車的市場，推動充電標準統一，並逼使傳統車企轉型，從而優化整體的供應鏈成本。今天展示機器人手部技術的邏輯如出一轍。人形機器人若要真正普及，單靠特斯拉一家公司研發完整供應鏈既不現實，也難以壓低成本。

透過公開技術方向，特斯拉實際是在引導全球研發資源向「拉索驅動」靠攏。一旦各大機構與供應商跟進，相關零部件如高強度繩索、微型執行器與感測器的需求將迅速放大，進而形成規模效應，令成本出現結構性下降。這種策略本質上是一種「陽謀」：以技術透明換取產業跟隨，讓整個世界為其供應鏈優化服務。

當零件成本被壓低到一定程度，特斯拉過去在汽車領域累積的自動化製造能力便會發揮關鍵作用。（Getty Images）

當零件成本被壓低到一定程度，特斯拉過去在汽車領域累積的自動化製造能力便會發揮關鍵作用，使其有能力以遠低於競爭對手的價格量產機器人，形成真正的降維競爭。因此，這場競賽的核心並不在於誰能做出最靈活的機械手，而在於誰能最先將人形機器人的成本從科研級設備拉低至消費級產品。

Optimus的手不只是技術突破，更是一個產業信號。當其他公司仍專注於實驗室中的單點創新時，特斯拉已經在重塑整個產業的遊戲規則。這份布局所展現的，不僅是工程能力，更是一種對未來產業結構的深度預判，其野心遠比一雙機械手來得更令人震撼。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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