美股｜道指收市跌25點　納指挫0.9%　油價漲逾2.8%

聯儲局正舉行一連兩日議息會議，市場對人工智能（AI）熱潮的擔憂加劇，科技股承壓。 美股周二（4月28日）下跌 ，道指曾升213點後回落，至收市倒跌25點。納指被AI概念股拖累，最多曾跌362點或1.45%，至收市仍跌0.90%。美國《華爾街日報》報道，人工智能巨頭OpenAI未能達到其營收目標，市場憂慮該公司有否能力負擔巨額支出。受消息影響，與OpenAI相關股份，以及晶片股下跌。



圖為2026年4月8日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳內工作。（Reuters）

本港時間4月29日

【04:18】Nvidia跌1.6% Oracle跌4%

道指收市報49,141.93點，跌25.86點或0.05%；納指收報24,663.80點，跌223.30點或0.90%；標普500指數收報7,138.80點，跌35.11點或0.49%。

重磅科技股方面，Nvidia跌1.63%、Amazon跌0.54%；微軟升1.04%、蘋果公司（Apple）升1.16%。另外，記憶體大廠Sandisk跌6.32%、軟件服務供應商甲骨文（Oracle）跌4.00%。

另外，可口可樂（Coca-Cola）季度財報優於預期，股價漲3.86%，為升幅最大道指成份股。

【04:07】中概股指數收跌0.49%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.49%。其中，阿里巴巴ADR跌1.26%。

圖為2022年5月，鏡頭下位於加州聖克拉拉的英偉達（Nvidia，又譯輝達）總部刻的公司標誌。（REUTERS）

【03:50】油價升逾2.8%

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報99.93美元，升3.56美元或3.69%。倫敦布蘭特期油收報111.26美元，升3.03美元或2.80%。

【03:32】現貨金價跌近2% Bitcoin現報7.6萬美元

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,595.40美元，跌86.47美元或1.85%；日內低見4,555.02美元，跌幅2.7%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報76,163.92美元、24小時內跌近1%。

【03:31】恒指夜期收報25,762點 高水82點

恒指夜市期指收報25,762點，升55點，較恒指收市25,679點，高水82點，成交11,346張。

油價：圖為2024年8月22日，位於哈薩克的Airankol油田。（Reuters）

本港時間4月28日

【22:54】Nvidia跌3.5% 甲骨文挫4%

道指最新報49,155點，跌12點或0.03%；納指最新報24,538點，跌348點或1.40%；標普500指數現報7,117點，跌55點或0.78%。

重磅科技股方面，Nvidia跌3.54%，暫為跌幅最大道指成份股；Tesla跌1.10%、Amazon跌0.35%、蘋果公司則升1.36%。另外，甲骨文(Oracle)股價下跌4.14%。

【22:39】紐約期油重上100美元 Bitcoin跌穿7.6萬美元

油價上升，紐約原油期貨現時每桶100.37美元，升4.00美元或4.15%。倫敦布蘭特期油每桶報 104.82美元，漲3.13美元或3.08%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報75,706.16美元、24小時內跌逾2%。