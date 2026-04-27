美股｜道指收跌62點　納指標指再破頂　Nvidia飆4%創新高

市場繼續關注中東局勢，以及本周公布的大型科企財報、經濟數據、聯儲局議息結果等，美股周一（4月27日）個別發展，道指至收市跌62點。納指及標指則微升，再創新高紀錄。



圖為2025年12月17日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。 （Reuters）

本港時間4月28日

【04:18】Sandisk漲逾8% Arm跌8%

道指收市報49,167.79點，跌62.92點或0.13%；納指收報24,887.10點，漲50.50點或0.20%；標普500指數收報7,173.91點，升8.83點或0.12%。

重磅科技股方面，Nvidia延續前一個交易日的漲勢，至收市升4.00%，每股收報216.61美元創新高，市值達5.2萬億美元，亦為剛升幅最大道指成份股。Amazon跌1.11%、蘋果公司（Apple）跌1.27%。

另外，計算機存儲設備製造商Sandisk漲8.11%、晶片設計公司Arm跌8.06%。

【04:07】中概股指數收跌1.20%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.20%。其中，阿里巴巴ADR跌2.42%。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

【03:42】油價升逾2% 美元指數微跌

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報96.37美元，升1.97美元或2.09%。倫敦布蘭特期油收報108.23美元，升2.90美元或2.75%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於98.23，跌0.03%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.44。

【03:41】現貨金價下跌 Bitcoin失守7.7萬美元

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,678.91美元，跌30.34美元或0.64%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報76,708.87美元、24小時內跌近2%。

【03:34】恒指夜期收報25,875點 低水51點

恒指夜市期指收報25,875點，跌55點，較恒指收市25,925點，低水51點，成交13,032張。

【00:39】Nvidia股價創新高 盤中市值達5.17萬億美元

Nvidia漲超2%，盤中每股創歷史高位212.6美元，為時隔6個月再創新高，盤中市值達5.17萬億美元。

圖為2022年5月，鏡頭下位於加州聖克拉拉的英偉達（Nvidia，又譯輝達）總部刻的公司標誌。（REUTERS）

本港時間4月27日

【22:55】Tesla跌逾2.5%

道指最新報49,172點，跌58點或0.12%；納指最新報24,765點，跌71點或0.29%；標普500指數現報7,158點，跌6點或0.09%。

重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）跌1.44%，暫為跌幅最大道指成份股。Tesla跌2.69%、Nvidia升0.42%。微軟股價下跌0.39%，此前OpenAI宣布，微軟將不再擁有OpenAI的人工智能（AI）模型和產品獨家使用權。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）

【22:48】油價升逾2% Bitcoin現報約7.8萬美元

油價上升，紐約原油期貨現時每桶96.37美元，升1.97美元或2.09%。倫敦布蘭特期油每桶報 101.53美元，漲2.40美元或2.42%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報78,175.50美元、24小時內變化不大。