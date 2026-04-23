摩通稱若習特會如期舉行　將成滬深300指數短期催化劑

摩根大通認為，由於市場已將地緣政治局勢逐步緩和，以及美國關稅下調的預計納入預測，因此若美國總統特朗普能夠訪華，並與國家主席習近平會議，將成為MSCI中國指數及滬深300指數的短期關鍵催化劑。



該行指出，參考歷史數據，中資股在「習特會」前後往往走強，峰會前一個月MSCI中國指數及滬深300指數平均升3%至4%，惟會後則趨於疲軟，MSCI中國指數及滬深300指數在接下來一個月的平均下跌1%至2%。

該行指出﹕「市場似乎傾向於『習特會』前消化政策緩和及取得進展的預期，並於峰會結束後將關注點轉向政策執行風險及市場再次出現波動。」

維持予滬深300指數年底5200點預測

摩通維持MSCI中國指數及滬深300指數年底目標價100點及5200點的預測。

摩通稱，「習特會」帶來的主題式利好將主要圍繞稀土的潛在供應保障方面，但更多的美國商品採購量，包括大豆、飛機及芯片或會構成市場風險，而芯片的自給自足料保持韌性。

宏觀經濟復甦方面，摩通鍾情於精選那些可受益於年輕一代對身心健康需求的消費股，以及專注於核心商業區（CBD）的優質一線開發商。隨A股流動性改善，該行繼續優先考慮長期結構性主題，即能源安全、人工智能（AI）及機械人技術，也關注部分消費贏家，惟對易受滯脹及關稅風險影響的出口股保持謹慎。