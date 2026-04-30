鮑威爾：卸任主席後暫留任理事　特朗普：因其他地方沒人要

美國聯儲局周三（4月29日）公布議息結果，宣布維持利率不變。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）隨後主持記者會，為5月15日任期屆滿前最後一次，備受注目。他表示，這是他擔任主席的最後一次主持記者會，但他會暫時留任理事，強調堅持個人立場，在司法部調查徹底結束之前不會離開。 他又直言，政府的法律攻擊為聯儲局的113年歷史中前所未有，令他別無選擇，只能留下來。



特朗普其後回應稱，「太遲先生」鮑威爾想留在聯儲局，只因為他在其他地方找不到工作，沒人想要他。



2026年4月29日，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

作為理事將保持低調 直到司法部調查徹底結束

鮑威爾表示，歡迎司法部24日宣布撤銷對他的調查，「但在調查徹底結束、過程公開透明、結果完全確定之前，我不會離開董事會，我堅持我的立場。我對最近的進展感到鼓舞，我會密切關注這一過程的後續步驟。」司法部此前保證，除非有刑事轉介，否則不會重新啟動調查，但暫未完全排除此可能性。

他表示，將在5月15日後繼續留任理事，時間長短待定，他將在合適的時候離開聯儲局。「我計劃作為理事保持低調，聯儲局主席只有一個，沃什獲得確認並宣誓就職後，他將成為主席。」 、 「我並不想成為什麼高調的異議者之類的。」

根據其任命，鮑威爾可選擇在主席任期結束後，最多繼續留任理事至2028年1月。如果鮑威爾卸任離開理事會，特朗普將在任命沃什接替主席之外，再獲得一個安排人選填補理事的機會，增加影響利率決策的可能性。

稱特朗普的法律攻擊 為聯儲局113年歷史中前所未有

鮑威爾直言，「早已計劃退休，但過去3個月發生的事情，我覺得讓我別無選擇，只能留下來至少等到事情解決為止。」他強調，聯儲局絕不能捲入政治，這是極其重要的。其留任是因應政府已採取的行動，但其意圖不是予以干預。

他表示，政府採取的法律行動，在聯儲局113年的歷史中前所未有，而且還存在採取更多此類行動的威脅。「我擔心這些攻擊正重創這個機構，並危及對公眾真正重要的東西，那就是在不考慮政治因素的情況下制定貨幣政策。」

2025年7月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）到正進行翻修的聯儲局視察，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）同行。（Reuters）

將與沃什正常過渡 不會試圖當「影子主席」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名的聯儲局主席人選沃什（Kevin Warsh），同日已獲參議院銀行委員會批准提名，將交參議院全體會議表決。

鮑威爾表示，自1月份的一次晚宴後就沒見過沃什。當被問及是否相信對方能抵禦特朗普的政治壓力時，鮑威爾表示他相信這一點，「他在聽證會上對此作證非常有力，我相信他的話。」鮑威爾又稱，與沃什的過渡將會是非常正常、標準的過程，強調不會試圖充當「影子主席」。

圖為2026年4月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）提名的聯儲局主席人選沃什（Kevin Warsh），出席參議院銀行委員會的聽證會。（Reuters）

稱委員們持不同意見正常 目前沒人呼籲加息

另外，針對今次議息會議有4人投反對票。鮑威爾指出，委員會內部存在不同觀點是自然的，當中有人反對聲明中維持寬鬆立場的措辭。但他認為，官員們並非傾向於加息，目前也沒有人呼籲加息。

鮑威爾指出，除了一個人以外，所有人都認為維持利率不變是正確的決定。他又稱，認為已接近合理中性利率區間，該利率可能在3%到4%的範圍內。

在結束作為聯儲局主席的最後一次記者會時，鮑威爾對記者們表示：「下次見不到你們了（won't see you next time）。」

聯儲局主席卸任後留任理事屬於罕見，但並非史無前例。二戰期間擔任主席的埃克爾斯（Marriner Stoddard Eccles），卸任後曾留任理事3年。